Carey Price reviendra à Montréal

Carey Price et sa famille ne couperont pas les ponts avec la métropole québécoise une fois qu’ils auront déménagé à Kelowna, en Colombie-Britannique.

C’est ce qu’a révélé sa femme dans une séance de questions et réponses sur son compte Instagram.

Questionnée à savoir si la famille Price allait souvent visiter Montréal après être retournée dans la terre natale du numéro 31, cet été, Angela Price a été catégorique.

«Oui ! Je vais sûrement devoir revenir en raison de mon travail et je sais que Liv voudra visiter ses amies, a indiqué Mme Price, faisant allusion à sa compagnie By Angela et à sa fille. Je crois aussi que ce serait bien de revenir pour soutenir l’organisation [du Canadien de Montréal] et l’équipe lors de moments importants de la saison de hockey.»

Malgré leur déménagement au cœur de la vallée de l'Okanagan, les Price veulent aussi que leurs enfants continuent d’apprendre le français.

«Leur école en Colombie-Britannique offre des cours de français et nous pensons continuer d’embaucher un tuteur», a-t-elle enchaîné.

Finalement, lorsqu’un internaute lui a demandé ce dont la famille du célèbre gardien s’ennuiera le plus une fois qu’elle aura quitté la ville aux cent clochers, Angela Price a mentionné les gens qui y habitaient... et l’incontournable gastronomie montréalaise.

«Nous nous sommes fait tellement de bons amis ici, et la nourriture à Kelowna n’arrive pas à la cheville de celle de Montréal.»