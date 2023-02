Jonathan Toews ne sera pas échangé

Le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, a étouffé toutes les rumeurs de transactions à son sujet, dimanche, en dévoilant dans un communiqué qu’il était atteint de la COVID longue.

Limité à 46 rencontres cette saison en raison d’un problème de santé persistant dont les «Hawks» n’avaient pas encore révélé la nature, le natif de Winnipeg a décidé de faire le point sur sa condition.

«Tout d’abord, j’aimerais remercier les partisans et tous ceux qui ont été préoccupés par mon absence, a-t-il déclaré. Je souffre toujours des symptômes de la COVID longue et d’une forme de syndrome de fatigue chronique relié au système immunitaire.

«Jouer malgré ces symptômes a été très difficile. Dans les dernières semaines, j’ai atteint un point où je n’avais plus le choix de prendre un pas de recul et de me concentrer sur ma remise en forme. Je suis reconnaissant de la patience et du soutien de mes coéquipiers, du personnel d’entraîneurs, et de l’ensemble de l’organisation des Blackhawks.»

Toews est embêté par des problèmes liés à son système immunitaire fragilisé depuis quelque temps déjà. Il avait raté l’ensemble dans la campagne écourtée de 2020-2021 pour cette raison.

A statement from Captain Jonathan Toews ❤️ pic.twitter.com/tn7CP57bQN — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) February 19, 2023

À Chicago pour y rester

À l’instar de son compagnon de toujours Patrick Kane, Toews écoule la dernière année du pacte faramineux de huit ans et 84 millions $ qu’il avait paraphé en 2014.

Étant donné que l’équipe de l’Illinois est davantage investie dans le derby pour Connor Bedard que dans la course aux séries éliminatoires, les noms de Toews et Kane se sont logiquement retrouvés au cœur des discussions entourant la date limite des transactions.

Si Kane, qui comme Toews, détient une clause de non-mouvement, n’a toujours pas décidé s’il désirait terminer sa saison à Chicago, le numéro 19 ne fera décidément pas ses valises.

En marge du communiqué publié dimanche, une multitude de sources, dont le site spécialisé DailyFaceoff, ont confirmé que Toews n’allait pas être échangé avant la date fatidique du 3 mars. Cette décision a été prise conjointement par les «Hawks» et l’athlète de 34 ans.

Cette saison, le détenteur de trois bagues de la coupe Stanley a récolté 14 buts et autant de mentions d’aide en 46 duels.

En carrière, il a inscrit 371 filets et s’est fait complice de 509 réussites en 1060 rencontres, toutes disputées avec les Blackhawks.