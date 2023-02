Publié aujourd'hui à 11h07

Mis à jouraujourd'hui à 11h07

«Roman Reigns, écoute-moi bien, demain soir t’es chez moi tabar***!»

Dix mots. En français. C’est tout ce que Sami Zayn avait besoin de dire pour mettre le feu au Centre Bell.

Et ce n’est pas parce que le feu n’était pas déjà pris. Au contraire.

Lorsque le Québécois est arrivé sous son ancien thème, à la grande joie des amateurs présents, il a reçu une ovation digne des grands. Et quand je dis grands, je parle de légendes.

Le 11 mars 1996, à la fermeture du Forum, Maurice «Rocket» Richard a reçu une ovation qui a duré 6 minutes 33 secondes (et non pas 10 ou 15 minutes comme on aime s’en rappeler aujourd’hui).

Le 9 avril 2002, à son retour au jeu après avoir battu un cancer, Saku Koivu était acclamé par les spectateurs du Centre Bell pendant 4 minutes 51 secondes.

Le 16 mai 2002, Hulk Hogan, à sa première présence en rouge et jaune au Québec en plus de 10 ans, a reçu une ovation de 4 minutes 16 secondes.

Celle de Sami Zayn hier soir? Un monstrueux 5 minutes 12 secondes, en incluant le « F*** you Roman », qui, dans le monde unique qu’est la lutte professionnelle, demeure une manière de célébrer la personne devant nous.

Ça en fait la plus longue ovation de l’histoire du Centre Bell. C’est tout simplement exceptionnel!

Je ne veux rien enlever à Kevin Owens, que les amateurs ont toujours chéri depuis ses débuts à la WWE, mais c’est quelque chose que même lui n’a jamais eu.

Ça en dit long sur l’histoire qui a mené Sami Zayn à faire les frais de la finale face à Roman Reigns ce soir à Elimination Chamber. Ça en dit long sur le travail qu’il a accompli au cours de la dernière année. Ça en dit long sur son talent.

Tous les médias voulaient lui parler hier. La WWE avait même réuni plusieurs journalistes dans un hôtel du centre-ville afin que ceux-ci puissent rencontrer quelques vedettes de la compagnie.

Il y avait Natalya, Raquel Rodriquez, Nikki Cross, Bronson Reed, Austin Theory, mais la personne à qui tous les journalistes présents voulaient parler, c’était Sami.

Juste de mon côté, dans les derniers jours, j’ai accordé des entrevues à TVA, TVA Sports, LCN, QUB, Radio-Canada, CBC, La Presse, Journal de Montréal et BPM. Tout le monde voulait me parler de Sami. Kevin Raphaël racontait que plusieurs personnes du milieu artistique québécois, qui ne lui parlent jamais de lutte habituellement, lui parlaient de Sami. Ils en avaient entendu parler.

Je disais que c’était la consécration de Sami Zayn ce week-end et c’est exactement le sentiment que j’ai eu quand la foule a explosé pour lui vendredi soir.

J’ai vu son deuxième combat à vie en 2002. J’étais là quand il a lutté sous le masque d’El Generico pour la toute première fois. J’ai vu son évolution, puis son ascension.

Hier soir, j’ai été ému, j’en ai eu des frissons et je m’en souviendrai toute ma vie.

Et vous savez quoi? Je ne serai pas le seul!

Une foule endiablée

SmackDown n’a pas été un mauvais spectacle, loin de là, mais il a tout de même été bonifié par l’ambiance que seule la foule de Montréal peut donner aux lutteurs et lutteuses de la WWE. Je ne veux pas être chauvin, mais maudit qu’on est dur à battre à ce niveau!

Dès que j’ai entendu la foule régir comme elle l’a fait pour Braun Strowman dans l’avant-gala, je me suis dit « oh oh, ça va être une grosse soirée! »

Je ne m’étais pas trompé.

Un match a retenu mon attention et c’est celui entre Drew McIntyre et Sheamus contre les Vikings. Bon match de 17 minutes entre quatre gros bonhommes que la foule a rendu encore meilleur. McIntyre et Sheamus sont vraiment ce qui se rapproche le plus de Kevin et Sami je trouve. Quand ils s’affrontent, ils font de la magie ensemble, mais même lorsqu’ils font équipe, ils ont une chimie assez extraordinaire.

Natalya a aussi reçu une belle ovation, elle qui fut la première à faire son entrée vers l’arène une fois que l’émission était en ondes à FOX et Sportsnet. Par contre, les spectateurs ont été cruels envers Ronda Rousey, lui faisant savoir qu’elle ne savait pas lutter, ce que je trouve personnellement exagéré. Mais c’est la foule de Montréal et ce n’est pas moi qui vais l’obstiner. Le match a bien été, correct pour un premier combat.

Si Asuka contre Liv Morgan n’a pas soulevé les passions, celui entre Gunther et Madcap Moss a mieux été. Les coups d’atémi de l’Autrichien ont été bien appréciés de la foule, faisant passer le champion Intercontinental pour le babyface du match.

Mais peu importe les combats qui ont précédé, tout ce qu’on va se rappeler de cette soirée sont les 10 dernières minutes et l’ovation pour Sami.

Plus grosse foule en 25 ans

Si le site WrestleTix indique qu’environ 13 000 billets ont été distribués, ce dernier ne peut compter les gens dans les loges, qui contiennent tout de même 2 674 sièges. Le nombre que j’entendais à la fin de l’événement était d’environ 15 500 spectateurs, ce qui aurait du sens si on y inclut les loges.

Ça en ferait la plus grosse foule à Montréal depuis le fameux Survivor Series de 1997. Quand je disais que c’était la grosse fin de semaine de lutte à Montréal en 25 ans, je ne me trompais pas!

Prédictions pour Elimination Chamber

C’est un événement pas nécessairement facile à prévoir, car bien des choses dépendent des plans pour WrestleMania. Mais voici tout de même mes prédictions.

Edge & Beth Phoenix c. Le Judgment Day (Finn Bálor & Rhea Ripley)

J’y vais avec Rhea Ripley sur Beth Phoenix, question de donner un momentum à Rhea pour son match contre Charlotte

Bobby Lashley c. Brock Lesnar

Maintenant que Bray Wyatt a défié le gagnant du combat, je vais prendre Brock Lesnar.

Match de type Elimination Chamber pour le championnat des États-Unis

Austin Theory (c) c. Seth “Freakin” Rollins c. Johnny Gargano c. Bronson Reed c. Damian Priest c. Montez Ford

Tout va dépendre des plans pour WrestleMania. Si Theory s’en va contre John Cena, il n’a pas besoin du titre et je verrais alors Montez Ford remporter son premier titre en simple. Sinon, Theory va garder le titre.

Match de type Elimination Chamber pour déterminer celle qui va affronter la championne féminine de Raw, Bianca Belair, à WrestleMania

Asuka c. Liv Morgan c. Nikki Cross c. Raquel Rodriguez c. Natalya c. Carmella

Asuka est la seule qui peut donner un vrai bon match pour WrestleMania face à Bianca.

Match pour le championnat Universel incontesté de la WWE

Roman Reigns (c) (acc. par Paul Heyman) c. Sami Zayn

Roman garde le titre. Ça, c’est certain. Maintenant. Est-ce qu’il gagne ou perd par disqualification? Je ne pourrais vous dire.

Résultats en rafale:

En terminant, voici les résultats de SmackDown :

Avant-gala:

Braun Strowman & Ricochet ont battu Legado del Fantasma, acc. par Zelina Vega

SmackDown

Ronda Rousey & Shayna Baszler ont défait Natalya et Shotzi

Drew McIntyre & Sheamus ont vaincu les Vikings, acc. par Valhalla

Asuka a battu Liv Morgan

Le champion Intercontinental Gunther a défait Madcap Moss, acc. par Emma

Après-gala: