Le jour où Laraque a vengé Bouillon

La rivalité entre les Canadiens et les Maple Leafs dure depuis des décennies et si les rencontres en éliminatoires n’ont pas été nombreuses à partir des années 1970, l’animosité n’a jamais cessé d’exister lors des matchs en saison régulière.

Cela fait en sorte qu’à leur époque, les anciens du CH Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse ont pu vivre cette rivalité qui oppose non seulement les deux équipes, mais aussi à plus large échelle, deux peuples distincts.

Les deux hommes sont revenus sur certains moments de cette rivalité lors de l’avant-match du duel opposant justement le CH et les Leafs, samedi soir, à TVA Sports.

Latendresse s’est particulièrement souvenu de ce match de 2009 où le petit, mais très coriace défenseur des Canadiens Francis Bouillon avait dû laisser tomber les gants contre Brad May, un matamore de carrière qui venait d’être acquis par les Leafs.

Francis ne reculait devant personne et s’était encore une fois bien tiré d’affaire contre un gaillard bien plus gros que lui, mais sur la passerelle, son coéquipier Georges Laraque, gardé hors de l’action par une blessure, fulminait.

Quelques semaines plus tard, le Tricolore a retrouvé les Leafs et cette fois, Laraque était en uniforme.

Brad May avait eu droit à (toute) une visite de sa part...

Voyez toute l’histoire en vidéo principale.