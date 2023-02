Laurence St-Germain sacrée championne du monde!

(Sportcom) – Laurence St-Germain est souvent passée bien près de monter sur un podium de Coupe du monde, mais cette fois, c’est sur la plus haute marche du podium qu’elle est grimpée. Et c’est aux Championnats du monde de ski alpin de Courchevel et Méribel qu’elle l’a fait, samedi, en France.

Troisième après la manche initiale du slalom et accusant un retard de 0,61 s sur la meneuse, l’Américaine Mikaela Shiffrin, et 0,42 s derrière la Suisse Wendy Holdener, la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges s’est assurée d’une médaille en prenant les commandes de la course après sa deuxième manche avec encore ces deux compétitrices à venir.

Holdener est alors sortie de piste et la formalité aurait été que Shiffrin ajoute un autre titre mondial après celui récolté au slalom géant, sauf qu’elle a été beaucoup moins rapide que la Québécoise.

Incrédule, la Québécoise a reçu les félicitations de la skieuse la plus titrée de tous les temps lorsqu’elle a été sacrée championne du monde

«Je ne m’attendais vraiment pas à ça, a commenté St-Germain en riant au micro de la FIS. C’est incroyable! J’étais très stressée avant la deuxième manche et j’avais la nausée, mais j’en ai l’habitude. J’ai fait une erreur en haut de parcours, sauf que j’ai continué et me disant de me rendre jusqu’en bas. Et ç’a fonctionné.»

Il s’agit d’une quatrième médaille pour le Canada à ces Championnats du monde.