John Tavares dormait quand les Maple Leafs ont conclu une transaction majeure avec les Blues de St. Louis tout juste avant 23h00 vendredi.

À son réveil, le capitaine des Leafs a appris les arrivées de Ryan O’Reilly et de Noel Acciari.

«Je peux dire que ça réveille bien quand tu lis une telle nouvelle, a dit Tavares à quelques heures du match contre le Canadien au Scotiabank Arena. Kyle (Dubas) lance un message fort avec cet échange. Il croit en notre équipe et il sait ce que nous voulons accomplir.»

«Nous sommes vraiment heureux de cette transaction, a poursuivi Tavares. Nous ajoutons deux bons joueurs. Dans le cas de Ryan, il est un centre dans le moule de Patrice Bergeron. Ce n’est peut-être pas la comparaison parfaite, mais il a un style similaire. Il est un bon au cercle des mises en jeu et il est un compétiteur incroyable. Il a aussi des qualités de meneur, il était le capitaine des Blues.»

Les Maple Leafs ont encore une fois de grandes ambitions cette année. Sans conquête de la Coupe Stanley depuis 1967, les Leafs rêvent de revenir à la terre promise. Mais avant de vouloir boire du champagne dans le gros saladier, ils devront franchir le premier tour des séries, un exploit qu’ils n’ont pas réalisé depuis 2004.

Il y a de la pression pour gagner à Toronto. Et cette pression se ressent maintenant. Dubas sait très bien qu’il ne pourra pas attendre éternellement. Il doit trouver une façon de gagner avec ce noyau de joueurs. Le jeune DG des Leafs a posé un geste concret pour améliorer son équipe en transigeant avec les Blues.

Un DG créatif

Il a acquis O’Reilly, un ancien gagnant du trophée Frank-Selke (2019) et de la Coupe Stanley avec les Blues (2019). Noel Acciari, un attaquant de 31 ans, a aussi fait ses bagages en direction de Toronto.

Les Leafs ont cédé un choix de 1er tour (2023), un choix de 3e tour (celui d’Ottawa en 2023) et un choix de 4e tour ainsi que Mikhail Abramov et Adam Gaudette aux Blues.

Dubas a aussi payé un choix de quatrième tour en 2025 au Wild du Minnesota dans ce pacte à trois équipes.

Pour attirer O’Reilly à Toronto, Dubas a eu besoin d’ingéniosité et de sortir sa calculatrice. Les Blues payeront 50% du salaire de l’Ontario et le Wild déboursera 25% de son salaire.

«On connait la valeur de Ryan, il a un curriculum vitae vraiment impressionnant, a dit Dubas. Nous obtenons un gars qui a gagné la Coupe Stanley et le trophée Frank-Selke, mais nous recevons aussi un joueur qui a remporté le trophée le plus prestigieux, mais aussi le plus difficile à obtenir dans les honneurs individuels avec le Conn-Smythe. »

«Dans cet échange, nous donnons plusieurs choix, mais je préférais offrir des choix que de sacrifier nos meilleurs espoirs, a ajouté le jeune DG de 37 ans. Quand tu donnes un choix, c’est un peu comme donner une boîte mystère, tu ne peux pas savoir sur quoi tu tomberas.»

O’Reilly, qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de l’année, terminera un pacte de 7 ans qui lui rapporte en moyenne 7,5 millions. Après les gymnastiques salariales dans cet échange, l’impact salarial du vétéran centre sera de seulement 1,875 million sur le plafond salarial des Leafs.

Âgé de 32 ans, O’Reilly a frappé un mur cette saison sur le plan des statistiques. En 40 matchs avec les Blues, il a obtenu seulement 19 points (12 buts, 7 passes) et il a un dossier de -24.

Meilleur en séries

Sheldon Keefe avait aussi le sourire dans le visage à sa sortie de la glace pour un entraînement optionnel.

«J’ai eu de la misère à dormir la nuit dernière, j’étais vraiment excité et heureux, a raconté l’entraîneur en chef. J’ai maintenant plusieurs options au centre avec les ajouts de Ryan et de Noel.»

«En Ryan, nous obtenons un rare joueur qui a une meilleure moyenne de point par match en séries qu’en saison, a-t-il enchaîné. Et dans le cas de Noel, c’est un autre bon compétiteur. Les gars au sein de l’équipe était très enthousiasme à l’idée de cette autre acquisition dans l’échange.»

Depuis ses débuts dans la LNH en 2009-2010, O’Reilly a récolté 56 points en 64 matchs en séries (0,9 point par match) et 691 points en 978 matchs en saison (0,71 point par match).

Plusieurs Ontariens

Originaire de Clinton en Ontario, O’Reilly aura maintenant la chance de porter le gilet de l’équipe de son enfance.

Les Maple Leafs ont d’ailleurs un gros contingent avec neuf joueurs du Sud de l’Ontario en incluant Jake Muzzin qui est sur la liste des blessés. Et en ajoutant le gardien Matt Murray, qui vient de Thunder Bay, on arrive à dix joueurs de l’Ontario.

« Nous avons grandi dans l’environnement des Leafs, ça te donne de la perspective sur l’importance de cette équipe », a souligné Tavares.

Il n’y a donc pas juste à Montréal où l’origine des joueurs a une symbolique avec les Québécois. À Toronto, on vit le même phénomène avec les Ontariens.