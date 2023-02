Jordan Harris inspiré par son père

Publié aujourd'hui à 21h41

Mis à jouraujourd'hui à 21h41

Si Jordan Harris aime le hockey, c’est grâce à son père Peter.

Dans la petite ville de Haverhill, au nord du Massachusetts, Peter Harris se souvient avoir été le seul joueur de hockey noir de la région, au début des années 80. Gardien de but à Havervill High School puis à l’Université UMass Lowell, Harris a été repêché en huitième ronde par les Islanders de New York, en 1986.

Après deux saisons dans les rangs mineurs, il s’est ensuite converti en préparateur physique.

Ayant grandi dans une famille juive, papa Harris n’a jamais vraiment connu ses origines. Ses parents ont adopté trois enfants noirs dans un nid familial où on leur a vite appris à chérir leur différence.

Jordan a toujours voulu faire comme son père, son premier entraîneur de hockey et celui qui l’entraîne encore durant l’été. Le défenseur des Canadiens de Montréal est passé par les mêmes écoles primaires et secondaires que son père avant de jouer quatre années à Northeastern University. Pour le hockeyeur de 22 ans, Papa incarne la résilience et la détermination à travers une époque où il a été jugé en raison de sa couleur de peau.

Un bâtisseur qui aura permis à son fils de rêver et de se rendre jusqu’à la LNH.

En ce Mois de l’histoire des Noirs, Jordan a bien voulu partager l’influence de son père sur son parcours.

C’est à voir en vidéo principale.