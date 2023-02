Le jeune attaquant des Canadiens Rafaël Harvey-Pinard en surprend plusieurs par sa tenue depuis qu’il a été rappelé du Rocket de Laval.

Alors que tous, ou presque, voyaient en lui un attaquant travaillant, «de profondeur», le patineur de 24 ans en est maintenant à sept buts en 11 matchs avec le grand club.

Mais son apport va beaucoup plus loin que les rondelles qu’il réussit à mettre dans le filet. «RHP» est un bon patineur responsable et plus mature dans plusieurs aspects de son jeu que la plupart des jeunes joueurs qui démarrent leur carrière dans la LNH.

C’est ce qu’a pris soin d’analyser Joël Bouchard, samedi soir, lors de l’avant-match du duel entre les Canadiens et les Maple Leafs à TVA Sports.

Sa conclusion au sujet de l’avenir d’Harvey-Pinard dans la LNH?

«Il va jouer longtemps, et il va être bon.»

Voyez son analyse en vidéo principale.