Alex Labbé recruté par une nouvelle écurie en NASCAR XFinity

Pour la première fois depuis ses débuts en Série NASCAR Xfinity en 2016, Alex Labbé va rouler au sein d’une autre équipe que celle qui lui a procuré ses 138 départs.

Quelques minutes après avoir raté la séance de qualifications samedi matin, ce qui l’a empêché de participer à l’épreuve initiale de la saison 2023 à Daytona, le pilote des Bois-Francs avait enfin une bonne nouvelle à annoncer.

« Je vais disputer les deux prochaines courses de la Série Xfinity pour une autre équipe que DGM, soit l’écurie RSS Racing qui m’a approché récemment pour remplacer l’un de ses trois pilotes », a-t-il confirmé en entrevue au Journal de Montréal.

C’est le volant de Joe Graf que Labbé se verra confier aux circuits de Fontana, en Californie, samedi prochain et à Las Vegas la semaine suivante. L’Américain, lui, a été embauché par la réputée équipe de Joe Gibbs pour cinq épreuves au cours de l’année et RSS Racing a contacté Labbé pour occuper ce baquet.

Une invitation qu’il ne pouvait évidemment pas refuser de cette organisation qui fait aussi courir les frères Ryan et Kyle Sieg. Il pilotera la voiture identifiée au numéro 28.

Un volant clés en main

Labbé a toujours espéré un jour que son talent soit reconnu dans la Série Xfinity sans avoir à dénicher des appuis financiers. Or, c’est la première fois depuis sa venue dans l’antichambre de la Coupe NASCAR qu’il n’aura pas à financer sa participation. C’est ce qu’on appelle un volant clés en main.

« Ça fait du bien de voir que mes efforts sont enfin récompensés, a-t-il déclaré. Et ça arrive à un moment où la course de Daytona était la seule assurée à mon calendrier en 2023. J’espère prouver que RSS a fait le bon choix. Si tout va bien, il est aussi probable que je remplace Graf pour trois autres épreuves plus tard dans la saison. »

Cette équipe est parvenue à accumuler de bons résultats au fil des ans. En 2022, Ryan, l’aîné des deux frères Sieg, s’est notamment classé quatrième à deux reprises à Talladega et a terminé son parcours parmi les dix premiers en 11 autres occasions.

« J’ai hâte de vivre une nouvelle expérience en Série Xfinity. Et ça sera étrange de ne pas avoir Mario Gosselin à mes côtés pour la première fois », de souligner Labbé.

Ce dernier n’a pas exclu reprendre du service pour DGM, cette équipe dirigée par Gosselin, un Beauceron d’origine. Si sa recherche de commanditaires s'avère fructueuse...

Crédit photo : Photo Louis Butcher

Une autre malchance à Daytona

Labbé a été confiné à un rôle de spectateur samedi après-midi à Daytona alors que, pour la deuxième année consécutive, il n’est pas parvenu à se tailler une place sur la grille de départ

Mais, contrairement à 2022, le pilote de 29 ans n’a pas échoué sur la piste. Il a plutôt été incapable d’effectuer son tour de qualifications parce qu’il a été retenu trop longtemps dans la zone d’inspection technique.

« On a tenté des ajustements audacieux au différentiel vendredi soir pour améliorer le comportement de la voiture et on savait qu’on était à la limite de la légalité. Les officiels nous ont avisé qu’il fallait apporter des correctifs, ce qu’on a tenté de faire, mais en vain. On a manqué de temps pour respecter notre rang pour la séance de qualifications », a-t-il raconté.

Labbé devait s’élancer de la 12e position pour son tour en solitaire, mais il était trop tard pour s'y présenter. Il s’est finalement faire dire de fermer les livres. Cinq autres pilotes ont subi le même sort.

« C’est très frustrant de vivre pareille situation, a dit Labbé. D’autant plus que je suis convaincu que j’aurais roulé plus vite que certains pilotes qui ont réussi à assurer leur place sur la grille de départ. »

Crédit photo : Photo Louis Butcher

Dommage pour ses partenaires

Pendant la durée de la première étape des qualifications, Labbé est resté attaché à son siège dans son garage en espérant que NASCAR lui permette de prendre la piste malgré son retard. Il en a été interdit. Fin des émissions.

Contrairement à la plupart des pilotes du plateau, Labbé n’était pas assuré de prendre le départ parce que l’écurie DGM a préféré transférer ses points accumulés l’an dernier à l’Américain Josh Williams, qui court à temps plein pour cette équipe.

C’est l’argent qui mène. L’éternel débat en course automobile.

« Je suis décu personnellement, mais aussi attristé pour mes partenaires [toutes des entreprises québécoises] qui m’ont permis de tenter ma chance cette année à Daytona. On méritait un meilleur sort », a conclu Labbé.

La grille de départ réunissant 38 pilotes comptera néanmoins un représentant canadien à Daytona puisque Dexter Stacey, un résident de Kahnawake au Québec, s'est assuré du 34e rang lors de la séance de qualifications.