Week-end des étoiles : Bennedict Mathurin et ses coéquipiers l’emportent

Le Québécois Bennedict Mathurin a brillé à l’ouverture du week-end des étoiles de la NBA. Lui et ses coéquipiers de l’Équipe Pau ont remporté le mini-tournoi des étoiles montantes, vendredi soir, dans une ambiance festive au Vivint Arena de Salt Lake City.

La rythmée finale des «Rising Stars» a été marquée par une performance de sept points de Mathurin, qui a mené l’équipe gagnante, celle qui allait obtenir 25 points.

Mathurin, qui a d’abord ouvert le pointage de la finale, s’est distingué avec un lancer de trois points donnant les devants 12 à 9 à son équipe, qui a finalement signé un gain de 25 à 20 contre l’Équipe Joakim.

L’athlète de Montréal-Nord a également soulevé la foule en servant une passe audacieuse, bien redirigée dans le panier par Scottie Barnes, des Raptors de Toronto. Le match s’est conclu sur un lancer de trois points de Jose Alvarado, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Côté ambiance, lumières, musique, danseurs, cheerleaders et des invités de marque répartis dans la foule, dont plusieurs vedettes actuelles de la NBA. Rappelons que le concours d’habiletés et le match des étoiles auront lieu respectivement samedi et dimanche au même endroit.

Sept points de plus

Mathurin avait aussi lui-même ouvert le pointage lors du premier match de cette compétition regroupant les «Rising Stars» de la NBA. Après avoir visité le banc, le joueur des Pacers s’était mis en marche dans la deuxième moitié de la partie. Le Montréalais a totalisé sept points dans cette rencontre initiale dont le pointage ciblé était de 40 points. Team Pau, du prénom de l’entraîneur Gasol, l’a ainsi emporté 40 à 25 contre Team Deron pour passer en finale.

Gagnante de l’autre demi-finale contre un club formé de joueurs de la G-League, l’Équipe Joakim devenait l’adversaire de Mathurin et ses comparses pour l’ultime partie.