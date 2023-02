Un phénomène étrange depuis l’absence de Caufield

On observe un phénomène étrange depuis l’absence de Cole Caufield chez les Canadiens de Montréal. L’avantage numérique est étonnamment bien plus efficace qu’il ne l’était.

Pourtant, Caufield est de loin le meilleur franc-tireur de l’équipe, lui qui revendiquait déjà 26 buts après 46 matchs. Son plus proche poursuivant au sein du CH, Nick Suzuki, a inscrit 17 buts en 55 matchs.

Or, avec Caufield, le Tricolore a marqué 22 fois en 143 occasions (15,4%) alors que, sans lui, il a fait mouche sept fois en 28 occasions (25%).

«C’est fou, mais sais-tu quoi? C’est une bonne chose, a expliqué l’ex-attaquant Steve Bégin lors de son segment à l’émission la Poche bleue le midi, vendredi. Caufield est l’option numéro un chaque fois qu’il est sur la glace. Les gars le cherchent constamment. C’était la seule option.

«Là présentement, on est en train de voir qu’on a deux, trois, quatre options. Il faut les utiliser. On voit aussi de plus en plus des petits lancers du poignet de la pointe. Ça, c’est tellement dangereux.»

En tant que quart-arrière, le défenseur Michael Matheson amène un nouveau souffle à l’avantage numérique.

«Il est en train de prendre ses aises, a souligné Bégin. Ç’a été long avant qu’il trouve ses repères. Souvent, il ne se casse pas la tête et il envoie la rondelle au filet. On a vu [Arber] Xhekaj faire la même chose en début de saison. Même si ça ne rentre pas, ça crée de la confusion, ça crée de l’espace. Ça ouvre le jeu. »

