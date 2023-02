Un 100e point pour Connor McDavid!

Le capitaine des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, a obtenu son 100e point de la campagne, vendredi soir, face aux Rangers de New York.

Pour l'occasion, il a récolté une mention d'aide sur le but de Ryan Nugent-Hopkins, en supériorité numérique.

McDavid a atteint le prestigieux plateau à son 56e match seulement. S'il continue de produire à ce rythme jusqu'à la fin de la saison, il récolterait 147 points.

Il s'agit de la sixième saison de 100 points ou plus de McDavid depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Seuls Wayne Gretzky (8) et Mario Lemieux (7) en avaient eu plus que lui avant l'âge de 27 ans.