Le meilleur espoir du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, Connor Bedard, a connu une autre soirée de rêve, vendredi.

L'attaquant de 17 ans a inscrit ses 49e et 50e buts en plus de ses 49e et 50e mentions d'aide pour atteindre le plateau des 100 points... à son 40e match de la campagne!

Voyez ses quatre points, dont un but sublime, dans la vidéo ci-dessus.