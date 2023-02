Soccer : la sélection canadienne féminine proteste

L’équipe canadienne de soccer féminin a voulu passer un message en portant du violet, une couleur qui est associée à l’égalité des sexes, lors de l’entrée des joueuses sur le terrain pour son match face aux États-Unis à la Coupe SheBelieves, jeudi à Orlando.

Sur ces chandails, on pouvait lire «Assez, c’est assez». Les Américaines ont d’ailleurs rejoint leurs rivales de toujours pour une accolade avant le début du duel.

L’Association des joueuses de soccer du Canada (CSPA) a également publié un communiqué sur les réseaux sociaux pendant la rencontre.

«Le violet a été historiquement associé à des efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Compte tenu des circonstances actuelles, nos joueuses continueront de porter cette couleur jusqu'à ce que notre association ait mis en place des normes garantissant l'égalité [...]», peut-on lire.

Rappelons que les joueuses de l’unifolié sont actuellement en conflit avec les dirigeants de Canada Soccer concernant notamment leurs conditions salariales. Elles reprochent à Canada Soccer de les laisser tomber à quelques mois de la Coupe du monde de soccer féminin.

«À seulement six mois du plus gros tournoi de l’histoire du football féminin, notre préparation pour la Coupe du monde et le succès futur du programme de l’équipe nationale féminine sont compromis par l’incapacité de Canada Soccer à soutenir ses équipes nationales, a-t-on pu lire, vendredi dernier, dans un précédent communiqué.