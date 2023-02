Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 17 février qui en valent le détour.

Hockey: Sénateurs d’Ottawa c. Blackhawks de Chicago

Après un début de saison plus difficile, les performances des Sénateurs se sont replacées dans les dernières semaines, tandis qu’ils ont une fiche 7-3 dans les 10 derniers matchs, dont une seule défaite lors des sept plus récents. La formation ottavienne peut compter sur un apport offensif important de Tim Stützle, qui a récemment réussi deux matchs de quatre points et qui compte un total de 55 points en 49 matchs.

Vendredi, les «Sens» affronteront l’une des pires formations de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison. Les Blackhawks n’ont que 16 victoires, dont seulement trois à leurs 10 dernières sorties. Il sera difficile pour eux de contenir les attaques des adversaires.

Prédiction : Victoire des Sénateurs d’Ottawa – 1,40

Tennis : Félix Auger-Aliassime c. Daniil Medvedev

Daniil Medvedev est fortement favorisé dans ce match de quarts de finale au tournoi de Rotterdam face à Félix Auger-Aliassime, selon les preneurs aux livres. Pour le moment, le parcours de «FAA» pour défendre son titre s’est fait sans trop de soucis, lui qui a terminé ses deux premières rencontres en deux manches. Le défi sera plus coriace face à Medvedev, un adversaire qu’il n’a jamais réussi à battre en quatre duels en carrière.

Sur un terrain où il est visiblement très confortable, voilà peut-être le moment rêvé pour le Québécois de battre sa bête noire. Depuis le début du tournoi néerlandais, Auger-Aliassime semble être en plein contrôle de ses moyens avec 22 as.

Prédiction : Victoire de Félix Auger-Aliassime en trois manches – 6,00

Hockey : Kings de Los Angeles c. Ducks d’Anaheim

Le choc entre ces deux équipes californiennes sera probablement plus difficile pour les Ducks. Pour leur part, les Kings ont réussi à sortir la tête de l’eau après quelques années difficiles et détenaient, avant les matchs de jeudi, le deuxième rang de la section Pacifique avec 67 points.

De l’autre côté, les Ducks sont à la dérive dernièrement avec une fiche de 5-5, dont trois cuisantes défaites consécutives de 6 à 3, 7 à 2 et 7 à 3, respectivement face aux Penguins de Pittsburgh, aux Golden Knights de Vegas et aux Sabres de Buffalo. La défensive semble en déroute. Il ne serait donc pas surprenant d’être témoin d’un match assez offensif.

Prédiction : Plus de 6,5 buts au total – 1,83