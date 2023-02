Les Hurricanes, «une équipe de saison régulière»

Les Hurricanes de la Caroline font une autre très belle saison jusqu’ici, mais l’équipe a-t-elle ce qu’il faut pour garder cette erre d’aller une fois en séries éliminatoires?

Le bruit qui circule dans la LNH, ces temps-ci, c’est que ce n’est pas le cas, selon ce qu’a rapporté Renaud Lavoie à «JiC», jeudi.

Énonçant d’abord que les Hurricanes forment «une équipe de premier plan, sans aucun doute, qui doit faire ses preuves tous les soirs», le journaliste a ensuite souligné qu’elle n’obtient pas un très bon rendement de ses gardiens. La preuve est dans le tableau ci-dessous :

«Je ne dis pas que les Hurricanes ont des problèmes majeurs, a-t-il tempéré. Mais force est d'admettre que ce n’est pas avec un pourcentage d'efficacité comme ça que tu es capable de te croire en voiture pour les éliminatoires.»

Le retour au jeu concluant de Frederik Andersen aide, certes, mais les doutes demeurent.

«C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui est en mesure de déranger l'adversaire, mais il y a de plus en plus d'observateurs qui disent la chose suivante: les Hurricanes, c'est une équipe de saison régulière», a-t-il ajouté.

Les Hurricanes surprennent leurs adversaires soir après soir en raison de leur vitesse, selon lui, et parce qu’«un soir donné, tu te présentes en Caroline (...) et tu n'as pas la même émotion que si tu te présentes devant les meilleurs des Bruins, des Rangers ou des Penguins».

«Maintenant, la question c'est: en séries éliminatoires, est-ce qu'on est capables d'amener ça? Il y a bien des observateurs qui disent que malheureusement, non, on ne sera pas capables de le faire. C'est à Rod Brind'Amour et son groupe de les faire mentir», a ensuite résumé Renaud.

Le reporter a également donné plus de détails, au cours de sa chronique, sur ce qui a mené à la nomination du nouveau directeur de l’Association des joueurs de la LNH, Martin J. Walsh.

