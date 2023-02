L’entraîneur-chef des Élites de Jonquière quitte son poste

L’entraîneur-chef des Élites de Jonquière, dans la Ligue de développement AAA des moins de 18 ans, quitte son poste après les révélations de notre Bureau d’enquête

L’homme de hockey se trouvait sur la sellette après des révélations du Bureau d’enquête concernant des propos humiliants qu’il aurait tenus envers ses joueurs et a décidé de renoncer à son poste «par respect à l’équipe et ses joueurs pour permettre à tout le monde de pouvoir se préparer en vue des prochaines séries éliminatoires».

«Je croyais avoir été jugé convenablement par un organisme externe qu’est le Programme de l’Officier des plaintes à l’intégrité dans le sport pour les événements qui sont survenus en 2021. Ce fut un processus sérieux et rigoureux, a affirmé l’ex-entraîneur Arnaud Dubé, dont les propos ont été publiés sur le compte Facebook de l'équipe.

«Les ajustements avaient été apportés. Malheureusement la situation a pris trop d’ampleur, je me dois de me retirer de mes fonctions aujourd’hui. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu et fait confiance durant ces années. Je vous demande de respecter ma décision, ma vie privée, et je n’émettrai aucun autre commentaire.»

L'organisation a remercié Dubé de son engagement et envers lequel elle s'est dite «en sommes très reconnaissante».

«Je remercie sincèrement Arnaud pour son travail et son dévouement au cours des dernières années avec nous, affirme Michel Simard, président et gouverneur des Élites de Jonquière. Il n’a jamais compté ses heures, il était là pour les bonnes raisons.»