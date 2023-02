Jamais deux sans trois au Daytona 500?

DAYTONA BEACH | C’est la course que tous les pilotes de NASCAR veulent gagner. Le Daytona 500, qui marque le début d’une longue saison dans la catégorie-reine du stock-car américain, dimanche, pourrait-il couronner un autre vainqueur inattendu comme ce fut le cas au cours des deux dernières années ?

Michael McDowell et Austin Cindric ont un point en commun soit celui d’y avoir remporté, non sans surprise, leur première (et seule) victoire en Coupe NASCAR, en 2021 et 2022 respectivement.

L’histoire peut donc se répéter cette année, quoique la plupart des analystes s’entendent pour dire que certains vétérans aguerris sont prêts à tout pour renverser cette tendance.

Kyle Busch, pour un, attend depuis longtemps pour parader dans le cercle du vainqueur au Daytona 500, la seule récompense qui manque à son brillant palmarès.

«Pour gagner, il faut réunir tous les ingrédients. Une bonne voiture, une stratégie efficace et surtout s’assurer de garder le meilleur pour la fin», explique le double champion de la Coupe NASCAR (2015 et 2019).

Le Super Bowl du NASCAR

Le Daytona 500 se joue souvent dans les derniers mètres, ce qui donne lieu à des accidents spectaculaires qui peuvent parfois permettre à des négligés de se démarquer.

«C’est indéniablement une course difficile à gagner pour de nombreuses raisons. Certains pilotes vont signer une seule victoire dans leur carrière en NASCAR et ce sera le Daytona 500.

«Ils sont prêts à prendre de gros risques pour y parvenir. Cette épreuve est le Super Bowl de notre sport. Nous voulons tous que notre nom soit inscrit sur le précieux trophée», raconte celui qui a mis fin à une longue association avec l’écurie de Joe Gibbs pour accepter l’offre de défendre les couleurs de l’équipe de Richard Childress en 2023.

«Souvent, il faut être patient, rappelle-t-il. Dale Earnhardt père n’a gagné qu’une seule fois à Daytona [en 1998] et il a réussi qu’à sa 20e tentative.»

Pour triste rappel, Earnhardt, véritable légende de la spécialité et considéré comme le pilote le plus populaire de l’histoire, a perdu la vie de façon tragique après une embardée survenue au tout dernier tour du Daytona 500 en février 2001. Il était âgé de 49 ans.