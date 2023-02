«Jamais, dans mes rêves...» - Kevin Mandolese

Kevin Mandolese flotte littéralement sur un nuage depuis qu'il a battu les Islanders de New York, mardi, lors de son premier match dans la LNH.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, le gardien des Sénateurs a raconté comment il avait pu vivre son expérience.

«Jamais, dans mes rêves, je pensais que ça allait finir comme ça. Je pourrais dire que c'est un bonus. Je voulais juste donner une chance à mon équipe de gagner. C'est bien d'avoir la victoire. Le reste, c'est une cerise sur le sundae. C'était vraiment bien à vivre comme premier match. J'ai apprécié chaque seconde de ce match.»

Le Québécois a évolué dans la ECHL et la LAH, cette année, avant d'obtenir sa chance dans la LNH. Il avoue toutefois qu'il s'est toujours préparé à vivre ce moment.

«C'est ça, le hockey professionnel. Tu ne sais pas à quoi t'attendre pendant une année. D'une seconde à l'autre, tu es un peu déçu et après ça, tu es rappelé dans la LNH. Il faut toujours que tu sois prêt pour ta chance. Je suis très content et chanceux d'avoir eu ma chance.»

L'ancien des Screaming Eagles dans la LHJMQ veut maintenant faire tout en son pouvoir pour s'établir dans le circuit Bettman.

«Ils ne m'ont rien dit à part que de me féliciter pour mon match. Au bout de la ligne, ça revient au même. Je dois prendre ça une journée à la fois et travailler fort pour mériter un autre départ. Je dois prouver que j'ai ma place ici. Ça ne change rien à ma routine. Comme gardien de but, je ne peux pas lâcher le pied de sur la pédale. On ne va rien me donner, il faut que le mérite.»

Mandolese a également tenu à remercier un autre gardien de l'organisation des Sénateurs, Mads Sogaard, qui l'a grandement aidé dans sa préparation avant la rencontre.

«Moi et Mads sommes arrivés chez les professionnels pas mal en même temps. Depuis ce temps, c'est l'un de mes meilleurs amis. On se pousse les deux, ensemble. Il m'a vraiment aidé pour mon premier match. Il me disait de ne pas me mettre trop de pression et d'en profiter. Ça m'a enlevé du poids de sur les épaules. Je suis chanceux de l'avoir à mes côtés.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus