«On a encore beaucoup de poids à prendre» -St-Louis

Après le troisième but des Hurricanes en troisième période, Martin St-Louis a été capté par les caméras de télévision en train de livrer un message fort à ses joueurs.

Rencontré par les journalistes après la rencontre, le pilote des Canadiens de Montréal a rappelé qu'il avait sous la main une équipe en apprentissage face à l'une des puissances de la ligue.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

«On a encore beaucoup de poids à prendre. Des équipes comme celles-là, elles te font voir le niveau que tu dois essayer d’atteindre. On va continuer de se mettre à la tâche et on va regarder la vidéo.»

«On est capable de jouer contre tout le monde et je pense qu’on l’a montré. T’as des soirs et des périodes comme ça. On va regarder la vidéo et essayer de voir ce qu’on aurait pu faire de mieux, si c’est stratégiquement ou individuellement. On va analyser ça.»

Après deux périodes où le CH a résisté aux «Canes», ces derniers ont achevé les visiteurs dans les 20 dernières minutes.

«La première période, notre début était correct. Ensuite, ils ont pris du "momentum". On s’est replacé en deuxième. On a joué plus vite et plus organisé. Ils ont un style de jeu "dans ta face" tout le match et il faut que tu sois vite. Tu dois mettre la rondelle derrière eux, a-t-il d'abord analysé.

«La troisième, en trois minutes, ils ont marqué trois buts. C’était pas mal la "game". C’est une équipe que, si tu fais une petite erreur ici et là, ils vont en tirer profit. Collectivement ils prennent avantage de ça. Individuellement aussi. Ils ont des joueurs qui peuvent faire des jeux extraordinaires. C’est une bonne équipe.»

Michael Pezzetta

«On a laissé le match nous échappé. On a été complaisant. Lorsqu'ils ont poussé, on a lâché la pédale.»

Point de presse de Michael Pezzetta - 16 février -

Rem Pitlick

«On faisait beaucoup de bonnes choses. C'est parfois ça le hockey. Ç'a bien fonctionné pour eux. C'est ce que c'est...»