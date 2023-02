Un film porno tourné dans un stade en plein match

Le club de l'OGC Nice a déposé plainte après le tournage d'un film pornographique amateur dans l'enceinte de son stade de l'Allianz Riviera, et ce pendant un match de Ligue 1, a-t-on appris mercredi auprès de la police et du club.

Une autre plainte a été déposée mercredi pour les mêmes faits par l'exploitant du stade de Nice et une troisième l'a été par l'aéroport Nice-Côte-d'Azur, pour une vidéo pornographique distincte remontant à plusieurs mois réalisée par la même jeune femme, a appris l'AFP.

« Une plainte a été déposée mardi par le club de l'OGC Nice suite à une vidéo porno tournée dans le stade », a indiqué mercredi à l'AFP la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), confirmant une information de 20 Minutes.

L'OGC Nice a précisé avoir déposé plainte pour « atteinte à l'image ».

Selon une source proche du club, ce film X amateur accessible en ligne a été tourné dans les toilettes de l'Allianz Riviera le 29 janvier lors du match Nice-Lille remporté par les Niçois (1-0). L'actrice du film précise dans l'enregistrement que la scène se déroule durant un match de l'OGC Nice et y diffuse des images du match, selon les images visionnées par l'AFP.

Une deuxième plainte a été déposée « mercredi matin au commissariat » par l'exploitant du stade, la société Nice Eco Stadium, pour « association de l'image du stade avec une activité pornographique », a indiqué à l'AFP une porte-parole de la société.

Une autre plainte a été déposée mercredi après-midi par un responsable de l'aéroport Nice-Côte-d'Azur pour « atteinte à la marque de l'aéroport ». Cela concerne une autre vidéo porno non datée mais apparemment réalisée il y a plusieurs mois, par la même jeune femme, mais cette fois à l'intérieur de l'aéroport.

« Nous venons de transmettre tous les éléments à la police judiciaire », a indiqué un porte-parole de l'aéroport à l'AFP. « Nous ne voulons pas laisser passer ça et on ne souhaite pas que cela se reproduise », a-t-il ajouté.

Les images de la vidéo montrent une jeune femme abordant plusieurs hommes à l'intérieur de l'aéroport et leur proposant d’avoir un rapport sexuel avec elle. La vidéo se termine par des actes sexuels entre la jeune femme et un homme dans des toilettes réservées aux enfants.

Selon le média 20 Minutes, cette vidéo a été mise en ligne il y a plus d’un an et totalise près de 380 000 vues sur une plateforme de contenus pornographiques.

Une enquête doit être ouverte, a indiqué la DDSP, qui n'était pas en mesure d'indiquer à quel service elle serait confiée.