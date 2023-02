Mathurin et les Pacers ont le dernier mot face aux Bulls

Le Québécois Bennedict Mathurin et les Pacers de l’Indiana ont remonté la pente pour l’emporter 117 à 113 face aux Bulls de Chicago, mercredi au Gainbridge Fieldhouse.

Le natif de Montréal a terminé la rencontre avec 14 points, deux mentions d’assistance et quatre rebonds en 23 minutes.

BIG AND ONE FROM BENNEDICT MATHURIN.💪 pic.twitter.com/EYyC8GZ9K6 — Indiana Pacers (@Pacers) February 16, 2023

Menée par 23 points en début de troisième quart, la formation de l’Indiana a entamé une remontée en réduisant l’avance continuellement. Mathurin a donné les devants aux siens pour la première fois avec huit minutes à faire au dernier quart. L’avance a changé de main à quelques reprises, par la suite, mais les Pacers en ont fait suffisamment pour s’enfuir avec la victoire.

La performance de Zach LaVine, avec ses 35 points, n’aura pas suffi pour remporter le match. Coby White, Nikola Vucevic et Patrick Williams suivent dans une cause perdante avec respectivement 25, 19 et 11 points.

Buddy Hield s’est particulièrement démarqué dans le gain avec 27 points et quatre rebonds. La performance collective de la troupe de Rick Carlisle aura fait la différence, tandis que six joueurs auront inscrit plus de 10 points. Aaron Nesmith (21 points), Myles Turner (19 points), Tyrese Haliburton (16 points) et Chris Duarte (14 points) ont contribué à l’effort de guerre.

Les Pacers profiteront maintenant du congé du match des étoiles de la NBA. Ils seront de retour en action le 23 février face aux Celtics de Boston à Indianapolis.

Une victoire à sens unique du Thunder

Au Paycom Center, le Thunder d’Oklahoma City n’a fait qu’une bouchée des Rockets de Houston en triomphant par la marque de 133 à 96.

Les visiteurs n’ont jamais été dans le coup. Le Thunder a pris les devants au début du premier quart et n’a plus regardé en arrière.

Shai Gilgeous-Alexander a poursuivi sur sa lancée en marquant 29 points et en ajoutant six mentions d’assistance. Le Canadien connaît une saison épatante, maintenant une moyenne de points par match de 30,9.

Shai with emphasis in transition ‼️@OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/prLERPhgza — OKC THUNDER (@okcthunder) February 16, 2023

Le Montréalais Luguentz Dort a terminé la rencontre avec 15 points et trois rebonds. Il s’agissait de son deuxième match depuis son retour au jeu, après avoir manqué six duels en raison d’une blessure. Il avait conclu la rencontre de lundi, face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans, avec une petite récolte de six points.

Dans une cause perdante, Jabari Smith fils a été le meilleur pointeur de son équipe avec 15 points.

La rencontre a ainsi été à l’image du dernier match entre les deux formations, le 4 février. Le Thunder l’avait emporté par le pointage de 153 à 121.