«Jonathan Drouin, c'est terminé pour moi»

L'attaquant des Canadiens de Montréal Jonathan Drouin connaît du succès récemment avec 12 points en 12 matchs, ce qui a fait dire à plusieurs partisans que le directeur général Kent Hughes devrait lui offrir un nouveau contrat en vue de la prochaine campagne.

Tony Marinaro, Maxim Lapierre, Michel Bergeron, Guillaume Latendresse et Jean-Charles Lajoie sont cependant tous contre cette idée.

Voici ce qu'ils ont dit à ce sujet lors de leur passage à JiC, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus :

«Jonathan est ici depuis six ans, c'est sûr qu'il n'a pas été chanceux, mais on a vu aussi que Montréal, c'est peut-être un peu trop pour lui. Là il va très bien, je suis content pour lui, mais je pense qu'il a besoin d'un nouveau départ quelque part» - Tony Marinaro.

«On se met d'accord qu'on lui souhaite bonne chance, mais ailleurs. Une transaction le faisant passer à une équipe qui entre en séries, avec laquelle il connaît du succès... il a peut-être un contrat de deux ou trois ans qui l'attend quelque part cet été» - Jean-Charles Lajoie.

«C'est terminé pour moi. Je l'ai adoré Jonathan avant qu'il arrive à Montréal, il a passé six ans à Montréal et là, tout d'un coup, dans une courte période de temps, ça fonctionne. Je pense que pour son bien et pour le bien de l'organisation, il doit quitter avant le 3 mars» - Michel Bergeron.

«C'est un gars qui mérite d'aller s'amuser dans un marché où il y a moins de pression. Moi, c'est ça que je lui souhaite» - Maxim Lapierre.

«Même à 1,5 million $ [l'an prochain], moi c'est non. On tourne la page sur ce qui est arrivé. C'est triste, il a eu des blessures, ce n'était pas parfait, mais c'est ça» - Guillaume Latendresse.