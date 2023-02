Le jeune Wilkens Mathieu est l’un des plus beaux espoirs de la boxe québécoise et il a fait honneur à cette réputation lors de son premier combat chez les professionnels, plus tôt ce mois-ci.

À seulement 18 ans, le pugiliste de Québec a envoyé son rival au tapis trois fois avant la fin du premier round.

À lire aussi: Débuts prometteurs pour Wilkens Mathieu

«Je trouve que j’ai eu un très bon combat pour mes débuts professionnels, car j’ai été calme», a-t-il indiqué à notre collègue Stéphane Turcot, récemment.

La glace est brisée chez les professionnels, donc, et Mathieu, un protégé d’Eye of the Tiger Management, est en voie de réaliser son rêve. Une sensation inégalée pour lui.

«J’ai eu des grosses victoires amateurs au niveau international en gagnant des médailles d’or, mais je n’ai jamais eu le "feeling " que j’ai eu le 3 février en passant le K.-O. à mon adversaire au premier round», a-t-il expliqué.

«Je me suis senti comme dans un film, c’était super, a poursuivi le jeune homme. Pour moi, c’était important d’arrêter mon adversaire à mon premier combat, car les amateurs de boxe paient pour voir des K.-O., je suis au courant de ça, je ne suis pas naïf.»

Voyez le reportage de Stéphane Turcot en vidéo principale.