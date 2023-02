Des nouvelles cartes dans le jeu de Kent Hughes

Les récents succès d'Evgenii Dadonov, Jonathan Drouin et Mike Hoffman pourraient peut-être permettre aux Canadiens de les échanger d'ici la date limite des transactions.

C'est du moins ce que Joël Bouchard a déclaré lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Présentement, aucune des équipes de la LNH qui veut pousser pour la coupe Stanley ne veut de Drouin, Dadonov ou Hoffman. Parfois, même si tu ne veux pas un joueur, tu arrives à la fin et il reste juste lui. J'ai déjà vu ça. Ça peut arriver qu'une équipe fasse ça. Le plus bel exemple, c'est Max Domi en Caroline l'an dernier.»

L'ancien pilote du Rocket de Laval estime que les trois joueurs ont récemment trouvé leurs repères dans le système de Martin St-Louis et qu'ils pourraient s'avérer être des solutions pour certaines équipes.

«Ce sont des gars qui veulent jouer à leur façon. Les Canadiens sont plus structurés et beaucoup plus engagés, collectivement. Des gars comme Dadonov, Drouin et Hoffman en bénéficient. Ce sont des gars qui aiment faire ce qu'ils veulent faire sur la glace, mais ils sont leur pire ennemi. Ils doivent avoir une structure. Ils ont des styles volatiles avec un déséquilibre entre l'offensive et la défensive.»

Les trois joueurs ont un profil différent qui pourrait correspondre au besoin d'une équipe en particulier. À ce sujet, Bouchard avoue avoir changé d'avis et croit qu'une transaction est maintenant chose possible.

«Dadonov est dans le milieu de Drouin et Hoffman. Hoffman est un marqueur et Drouin n'est définitivement plus un marqueur. Avec un peu de recul et de réflexion, je vais dire aujourd'hui que ça se peut que ces gars-là soient échangés. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui pense qu'il peut maximiser un joueur et que ça va marcher dans son équipe. Ils ne coûteront pas cher.»

