Avant les Alouettes, quelques mises sous tutelle dans le sport

Voilà maintenant deux fois dans les cinq dernières années que les Alouettes de Montréal se retrouvent sous la tutelle de la Ligue canadienne de football (LCF). Comme en 2019, lorsque la famille Wetenhall avait confié les rênes au circuit, les «Moineaux» se retrouvent sans propriétaire.

Voici d’autres équipes sportives qui ont été gérées par leur ligue:

Penguins de Pittsburgh (juin à juillet 1975)

Huit ans à peine après leur fondation en 1967, les Penguins ont été forcés à déclarer faillite. Les propriétaires de l’époque, Tad Potter et Peter Block, faisaient face à une dette de 6,5 millions $, dont 500 000 $ en taxes du gouvernement. Ce dernier n’a pas pris de temps avant d’agir, et la Ligue nationale de hockey (LNH) a finalement pris le contrôle. Les Penguins ont failli déménager à Seattle ou Denver, mais un collectif incluant l’ancien entraîneur-chef des North Stars du Minnesota Wren Blair a permis à la franchise de rester dans la ville de l’acier. Edward J. DeBartolo a éventuellement pris les commandes, et Pittsburgh est devenu l’une des équipes les plus prolifiques de l’histoire de la LNH. C’est un peu (beaucoup) grâce à un certain Mario Lemieux, qui a sauvé le club d’une nouvelle faillite en 1998.

Sabres de Buffalo (mai 2002 à mars 2003)

C’est une histoire rocambolesque qui a mené les Sabres dans les mains de la LNH en 2003. À cette époque, Adelphia Communications possédait la franchise, mais son fondateur, John Rigas, s’est retrouvé dans l’eau bouillante. L’homme d’affaires a été reconnu coupable de corruption, ayant utilisé les fonds de l’entreprise pour acheter notamment 17 voitures de fonction et 3600 acres de terrain pour la maison familiale. Rigas a quitté son poste de président-directeur général et a écopé d’une peine de prison de 15 ans en 2007. Les Sabres ont finalement été achetés par le milliardaire Tom Golisano en mars 2003, après 10 mois de contrôle par la LNH.

Coyotes de Phoenix (octobre 2009 à août 2013)

L’histoire d’amour entre les Coyotes et le commissaire de la LNH Gary Bettman s’est amorcée en 2009, quand le circuit a acheté l’équipe pour la sauver de la faillite. Le processus fut compliqué, puisque la franchise avait cumulé d’immenses dettes avec les années. Dans son processus de revente, la Ligue a refusé toute offre insatisfaisante ou qui promettait un déménagement loin de Phoenix. Un bail temporaire a aussi dû être conclu avec la ville de Glendale et le Jobing.com Arena, qui est plus tard devenu le Gila River Arena. C’est au coût de 225 millions $ que les Coyotes ont été vendus en août 2013 au groupe Renaissance Sports and Entertainment. Quelques mois plus tard, le club a été renommé «Coyotes de l’Arizona».

Dodgers de Los Angeles (avril 2011 à mai 2012)

En 2011, le commissaire du baseball majeur Bud Selig n’avait plus confiance en Frank McCourt, alors le propriétaire des Dodgers. Le membre du Temple de la renommée a saisi les finances de l’équipe et s’est occupé de la gestion pendant plusieurs mois. Le règne de Selig est surtout reconnu pour son refus d’accepter un contrat télévisuel avec le réseau Fox Sports qu’avait négocié McCourt, ce qui aurait permis à celui-ci de ne pas déclarer faillite. Ce qui devait arriver arriva, et la banqueroute fut annoncée. McCourt et son épouse Jamie étaient alors au beau milieu d’un onéreux divorce. Selig, quant à lui, a permis la vente des Dodgers à Guggenheim Baseball Management LLC en mai 2012.

Firebirds de Flint (février 2016)

Du côté de la Ligue junior de l’Ontario (OHL), c’est le propriétaire des Firebirds de Flint Rolf Nilsen qui a été suspendu par le commissaire David Branch, plaçant ainsi l’équipe en tutelle. Nilsen s’était un peu trop impliqué auprès de la gestion quotidienne de la formation, ayant déjà congédié l’entraîneur-chef John Gruden et son adjoint Dave Karpa, avant de les réengager quelques jours plus tard, en novembre 2015. La raison? L’état-major ne donnait pas assez de temps de jeu à son fils, le défenseur Hakon Nilsen. En février, la OHL a finalement suspendu le propriétaire pendant cinq ans, et celui-ci est revenu dans le giron de l’équipe en avril 2021.