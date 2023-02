Un vétéran des Maple Leafs au ballottage

Les Maple Leafs de Toronto ont soumis le nom de l'attaquant Wayne Simmonds au ballottage, mardi.

Le vétéran de 34 ans a récolté un maigre total d’un point lors des 13 rencontres auxquelles il a participé cette saison. Il n’a pas été de la formation des Leafs depuis le 1er février.

Simmonds a amassé 525 points, soit 263 buts et 262 mentions d’aide, en 1032 affrontements en carrière dans la Ligue nationale.

Le natif de Scarborough a joué pour six équipes différentes au cours de ses 15 saisons dans le circuit Bettman. Avant d’œuvrer pour les Maple Leafs, il a porté les couleurs des Kings de Los Angeles, des Flyers de Philadelphie, des Predators de Nashville, des Devils du New Jersey et des Sabres de Buffalo.

L’équipe torontoise a également annoncé mardi qu’elle avait rappelé de la Ligue américaine les attaquants Pontus Holmberg et Alex Steeves, ainsi que le gardien Joseph Woll.

Les Maple Leafs disputeront leur prochain match mercredi soir, alors que les Blackhawks de Chicago seront de passage dans la Ville Reine.