Un troisième gain de suite pour le CH?

Les Canadiens de Montréal tenteront de remporter une troisième victoire consécutive, mardi, alors qu'ils recevront la visite des Blackhawks de Chicago, au Centre Bell.

La troupe de Martin St-Louis avait triomphé lors de ses deux derniers matchs, lors de la plus récente fin de semaine, face aux Islanders de New York et aux Oilers d'Edmonton (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Avec 48 points, le CH est toujours au dernier rang du classement de la section Atlantique.

De leur côté, les Blackhawks ont une saison de misère et n'ont qu'un point d'avance sur les Blue Jackets de Columbus, qui sont la pire formation de la LNH.

À l'approche de la date limite des transaction, les Hawks seront assurément des vendeurs et plusieurs rumeurs parlent d'un déménagement de Patrick Kane. Les Rangers de New York semblaient intéressés au dynamique joueur d'avant, mais ont plutôt opté pour le Russe Vladimir Tarasenko, acquis des Blues de St. Louis.