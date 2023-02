Tiger Woods veut jouer plus souvent

«Si je voudrais jouer plus? Oui. Le pourrai-je? Je ne sais pas», a déclaré mardi Tiger Woods, qui va faire sa rentrée après sept mois d'absence, jeudi au Genesis Invitational de Los Angeles, qu'il parraine mais n'a jamais encore remporté.

«Je ne vais pas disputer une saison complète, donc je dois être capable de choisir mes tournois. Comme je l'ai dit l'an passé, ce sera les Majeurs et peut-être un ou deux plus. Je dois être réaliste à ce sujet. Mais je vais mettre toute mon énergie dans ma participation à ces épreuves», a ajouté l'Américain âgé de 47 ans, vainqueur de 15 épreuves du Grand Chelem.

La superstar du golf n'a plus joué depuis l'Omnium britannique en juillet 2022. Le Majeur écossais constitua son troisième et dernier tournoi de l'année, avec le Championnat de la PGA en mai et le Masters d'Augusta en avril, où il fit un retour inespéré, clubs en mains, après son grave accident de voiture du 23 février 2021.

Ce mardi matin-là, il venait de repartir du Riviera Country Club sis à Pacific Palisades où est organisé le Genesis, quand il a fait une sortie de route brutale, son SUV enchaînant plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans les abords d'une double voie. Il subit plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, la plus endommagée, qui ne donnait guère d'espoir quant à la poursuite de sa carrière.

«Le plan initial était de jouer, reste à savoir quelle sera mon endurance. J'ai bien pu récupérer de ma blessure», a poursuivi Woods, qui a soigné ces deux derniers mois une fasciite plantaire. Une blessure liée à celles subies l'année précédente lors de son accident de la route.

«La clé c'est sur le plan de la récupération d'un jour à l'autre. Ma jambe est en meilleur état que l'année dernière, mais c'est ma cheville qui pose souci. Il a fallu faire en sorte qu'elle se détende, récupère, tout en lui redonnant de la force en même temps, c'est un équilibre complexe à trouver», a-t-il précisé.

«Alors oui, je suis très rouillé, mais j'ai connu ça plusieurs fois par le passé. Je me suis préparé tactiquement et je connais aussi ce parcours, sur lequel je n'ai pas eu beaucoup de succès d'ailleurs», a souri le «Tigre», qui n'a en effet jamais encore remporté ce tournoi, lui qui codétient pourtant, avec Sam Snead, le record du nombre de victoires en USPGA (82), la dernière remontant à 2019 au Zozo Championship