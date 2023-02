Les dernières rumeurs chez les Canadiens

À l'approche de la date limite des transactions, Renaud Lavoie a offert une mise à jour des dossiers chauds chez les Canadiens, lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports a notamment dévoilé les plus récentes informations concernant Sean Monahan et Joel Edmundson.

«Ça fait déjà quelques jours que Sean Monahan patine et il était sur la glace aujourd'hui. Il y a une chose qui est dommage, c'est que Joel Edmundson n'y était pas en raison d'une blessure au dos. On me dit toutefois qu'il devrait être de retour sur la glace, cette semaine. Dans le cas de Sean Monahan, ça fait dix semaines qu'il est absent. C'est un dossier qui fait mal aux Canadiens de Montréal.»

Renaud Lavoie avoue également qu'il sera très difficile pour Kent Hughes de réaliser son objectif d'obtenir un autre choix de première ronde en prévision du repêchage de 2023.

«La seule façon que tu peux le faire, c'est de bâtir la transaction avec des choix conditionnels. On va baser ça sur le nombre de matchs joués et le nombre de rondes en séries. J'espère juste qu'on ne paniquera pas et qu'on n'échangera pas Josh Anderson ou David Savard pour compenser. La bonne nouvelle est que je ne sens pas de mouvement de panique chez les dirigeants des Canadiens. On va faire avec la situation qu'on a présentement.»

Le journaliste confirme aussi que le marché est très faible pour les équipes qui cherchent à vendre.

«Peux-tu croire que ce n'est tellement pas un marché de vendeurs, présentement, qu'on pense avoir au mieux un choix de deuxième ronde pour Jonathan Toews? Ça pourrait même être un choix de troisième ronde. On parle de Jonathan Toews! Patrick Kane, ça va être un choix de première ronde, mais probablement d'une très bonne équipe. Chez les Blackhawks, je te dirais qu'ils sont déçus du marché. Ce n'est vraiment pas un marché qui est fait pour les vendeurs.»

