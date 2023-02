Les Alouettes ont un nouveau quart-arrière

C’est le quart-arrière Cody Fajardo qui dirigera dorénavant l’attaque des Alouettes de Montréal.

Mardi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football (LCF), l’organisation a annoncé avoir offert un contrat de deux saisons à l’athlète de 30 ans.

Fajardo évolue dans la LCF depuis la campagne 2016 et œuvrait chez les Roughriders de la Saskatchewan lors des trois dernières saisons. En 2022, il a disputé 17 rencontres, réussi 282 des 401 passes qu’il a tentées pour 3360 verges et 16 touchés. Il a également été victime de 13 interceptions. Le nouveau venu est aussi capable de courir avec le ballon. Il a amassé 357 verges et huit majeurs avec ses jambes l’an dernier.

L’Américain renouera avec Jason Maas à Montréal. Le nouvel entraîneur-chef des Alouettes a été le coordonnateur à l’attaque des Roughriders lors des deux dernières saisons.

Les «Als» devaient se dénicher un nouveau pivot après que Trevor Harris ait décidé de se joindre à la formation de la Saskatchewan, lui qui profitait aussi de son autonomie.

Un centre

Pour protéger Fajardo, le directeur général Maciocia aurait embauché le centre Justin Lawrence. Selon le 3DownNation, le joueur de ligne à l’attaque a paraphé un contrat de deux ans avec l’organisation montréalaise.

Le natif d’Edmonton a disputé la dernière saison avec les Argonauts de Toronto, après avoir joué trois campagnes dans l’uniforme des Stampeders de Calgary. Âgé de 26 ans, Lawrence a été sélectionné sur l’équipe d’étoiles de la section Est l’an dernier. L’homme de 6 pi et 300 lb a remporté deux fois la coupe Grey en quatre saisons dans la LCF. Il avait été un choix de cinquième ronde (39e au total) des Stampeders au repêchage de 2018.

Plus tôt cette semaine, les «Moineaux» ont offert un contrat au secondeur Avery Williams. Ce dernier a récemment été libéré par le Rouge et Noir d’Ottawa.

Le club de la Belle Province a aussi retenu les services des receveurs Reggie White fils, Kaion Julien-Grant et Régis Cibasu, des demis défensifs Nafees Lyon, Wes Sutton et Raheem Wilson, du secondeur Tyrice Beverette et du retourneur de botté Chandler Worthy.