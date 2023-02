Jules-Anthony Vilsaint jouera là où on a besoin de lui

Récemment rapatrié par le CF Montréal, le jeune Québécois Jules-Anthony Vilsaint compte bien faire sa place au sein de la formation même si elle compte déjà sur un groupe bien garni à la position d'attaquant.

L’athlète de 20 ans, obtenu samedi par l’entremise d’un transfert avec le Royal Antwerp FC, en première division belge, s’ajoute à Romell Quioto, Mason Toye, Kei Kamara, Sunusi Ibrahim et Chinonso Offor comme attaquants. Pour l’instant, aucun choix n’a été fait sur l’identité de celui qui sera le partant en début de campagne.

«Bien entendu, je vais essayer d’apprendre d’eux, ils sont plus expérimentés, a expliqué Vilsaint dans une vidéoconférence, mardi. Je vais prendre certaines parties de leur jeu et les ajouter à mon jeu. C’est un processus d’apprentissage et c’est ce que j’essaie de faire.»

Il a déjà joué comme ailier, et la blessure de Matko Miljevic, dont la gravité n’avait pas encore été établie mardi, pourrait forcer un peu les choses en ce sens.

«Moi, je suis un joueur polyvalent, donc peu importe où l’entraîneur a besoin de moi, ça ne me dérange pas. Avec mes qualités, je peux aider l’équipe», a fait valoir le nouveau venu.

Miser sur le développement

Ayant grandi à Montréal, Vilsaint a joué pour le Panellinios Montréal FC avant de partir pour l’Europe. Il revient maintenant à la maison, du moins temporairement. En effet, la stratégie du Bleu-Blanc-Noir semble être de former de jeunes joueurs avant de les envoyer sur de plus grandes scènes en faisant de bonnes affaires sur le marché des transferts.

Le directeur sportif Olivier Renard a notamment envoyé Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Alistair Johnston sous d’autres cieux en retour de sommes d’argent significatives depuis le début de la dernière campagne.

«Jules-Anthony est un attaquant québécois prometteur, avait d’ailleurs commenté Renard dans un communiqué. Il a des qualités physiques intéressantes, en plus d’avoir une bonne vitesse malgré sa grande taille. Nous l’aiderons à se développer et continuer sa progression avec nous.»

Le CF Montréal poursuivra sa préparation à Fort Lauderdale avec notamment des matchs préparatoires mercredi et samedi. La première rencontre de la saison régulière sera le 25 février contre l’Inter Miami CF.