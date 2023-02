Félix Auger-Aliassime passe au 2e tour à Rotterdam

Il y a un an, Félix Auger-Aliassime remportait le premier tournoi en simple de sa carrière, à Rotterdam, après avoir baissé pavillon huit fois en finale. Le Québécois était de retour aux Pays-Bas mardi, et il a vaincu l’Italien Lorenzo Sonego en deux manches de 6-2 et 6-3, au premier tour.

L’étape initiale de la défense du titre de «FAA» passait par la dangereuse 60e raquette de l’ATP, qu’il croisait pour la deuxième fois seulement. Le joueur de 22 ans a mis fin au débat en deux manches comme la première fois, et ce, en seulement 1 h 22 min.

Auger-Aliassime a été impérial au service en plaçant 64 % de ses premières balles en jeu. Treize d’entre elles ont été des as et il a ainsi remporté 86 % des points sur son premier service.

Sonego a paru débordé, lui qui n’a été en mesure de sauver aucune des trois balles de bris auxquelles il a fait face. Il n’a réussi que 12 coups gagnants, contre 21 pour le Montréalais.

Le troisième favori à Rotterdam se mesurera au deuxième tour au Français Grégoire Barrere. Issu des qualifications, il a battu le Belge David Goffin en deux sets de 6-0 et 7-6(3).