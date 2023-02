CH: «Peut-on s’occuper d’un gars comme Belzile?»

L’histoire du Québécois Alex Belzile, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey à 31 ans, dimanche dernier, contre les Oilers d’Edmonton, au Centre Bell, en a ému plus d’un.

Et pour Michel Therrien, il est temps que le Tricolore récompense le numéro 60, qui apporte bien plus que des points à l’organisation.

«L’histoire de Belzile, elle est tellement formidable, a souligné Therrien, mardi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Il a passé trois ou quatre ans dans la ECHL. Après ça, il est allé dans la Ligue américaine. C’est une bonne personne, un travaillant, un capitaine. (Et) il faut rendre crédit aux gars qui ont cru en lui.

«[...] C’est une belle leçon de vie, de ne jamais abandonner, à 31 ans. As-tu vu son sourire? C’est contagieux, ça.»

Therrien est convaincu qu’une offre de contrat s’impose pour Belzile.

«Pourquoi l’organisation ne s’assurerait-t-elle pas de garder un gars comme ça?, s’est-il interrogé. Que ce soit au niveau de la Ligue nationale, que ce soit au niveau de la Ligue américaine. Si tu es capable de donner un contrat d’un million à Primeau, qui n’a pas prouvé grand-chose, peut-on s’occuper d’un gars comme Belzile?

«On lui souhaite tous qu’il reste le plus longtemps possible (à Montréal). Même dans la Ligue américaine, les jeunes ont besoin d’être bien entourés et un gars comme Belzile remplit son rôle à Laval, mais Martin St-Louis disait qu’il amenait du leadership.»

Outre son but, Belzile a amassé quatre passes en sept matchs à Montréal cette saison.

