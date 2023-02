Bolduc et les Remparts se chargent des Voltigeurs

Les Remparts de Québec ont signé une convaincante victoire de 8 à 1 aux dépens des Voltigeurs de Drummondville, mardi soir au Centre Vidéotron.

La première équipe au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a été en mesure de venger leur contre-performance subie vendredi dernier contre les Saguenéens de Chicoutimi.

«On a joué un match du style de jeu que je voulais voir, a lancé le grand manitou des Remparts, Patrick Roy, après le match. On a joué sur 200 pieds. Après deux périodes, c’était 26-5 les lancers et on n’a pratiquement rien donné.»

Le seul moment de réjouissance des Voltigeurs est survenu lors de l’engagement initial. Le défenseur Maveric Lamoureux a décoché un boulet de canon de la pointe qui n’a donné aucune chance au gardien des Remparts, William Rousseau.

La réplique des locaux n’a pas tardé lorsque Zachary Bolduc a trompé à deux reprises en première période la vigilance du portier de la formation de Drummondville, Riley Mercer. Ces deux œuvres ont été réalisées dans un court laps de temps de 3 min 31 s.

James Malatesta, Vsevolod Komarov, Kassim Gaudet, Nathan Gaucher ont mis chacun leur grain de sel pour Québec pendant la rencontre.

Les hommes d’Éric Bélanger ont eu beaucoup de difficultés à produire de l’offensive pendant le match. Ils ont seulement dirigé cinq lancers au filet lors des deux premières périodes.

«C’est une équipe à maturité et on a vu la différence. Il faut qu’on soit capable de jouer de la même manière sur la route qu’à la maison», a indiqué le pilote des Drummondvillois lors du point de presse d’après-match.

Bolduc étincelant

La grande vedette offensive du match fut sans aucun doute Zachary Bolduc qui a enfilé l’aiguille à quatre occasions pendant la rencontre, une première en carrière pour l’espoir des Blues de St. Louis.

Visiblement, le Trifluvien de 19 ans se plaît à jouer contre les Voltigeurs cette saison. Lors du match du 4 janvier au Centre Marcel Dionne de Drummondville, il avait inscrit un triplé.

«C’est toujours le fun de "scorer" des buts, mais je donne beaucoup de crédits à mes coéquipiers, sans des belles passes et sans des gars (en parlant de ses coéquipiers) qui travaillent fort comme ça, ces buts-là n'arrivent pas», a-t-il mentionné après la rencontre.

L’équipe de Québec reprendra l’action jeudi alors qu’elle se mesurera à l’Océanic de Rimouski jeudi, au Colisée Financière Sun Life.

Ce qu’on a remarqué

Les activités du 63e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec étaient sur pause en ce mardi soir. Il s’agissait de la traditionnelle rencontre du tournoi pee-wee. La plupart des jeunes hockeyeurs qui prennent part à ce prestigieux évènement ont la chance de vivre l'effervescence d’une rencontre de hockey junior.

Cependant une équipe brillait par son absence, soit celle de l’Ukraine qui assistait au match du Canadien de Montréal contre les Blackhawks de Chicago au Centre Bell. Avant que la mise au jeu ne soit effectuée, les spectateurs ont pu entendre la chanson officielle du tournoi.

Un 200e match pour Charle Truchon

Le défenseur des Diables rouges Charle Truchon risque de se souvenir longtemps du match du 14 février 2023. L'arrière de 19 ans célébrait son 200e affrontement en saison régulière. Comme cadeau de Saint-Valentin, Truchon s’est offert un match de trois points. Le défenseur originaire de Matane a passé l'entièreté de sa carrière junior sous les ordres de Patrick Roy. Le choix de deuxième tour de l’équipe de la capitale nationale connaît actuellement la meilleure saison de son stage junior avec un total de 24 points en 52 parties.

Andrew Gweon reçoit le prix Gervais-Munger

Avant la rencontre, l’organisation des Remparts a remis le Prix Gervais-Munger à l’attaquant Andrew Gweon. Cet honneur est décerné à un patineur de chacune des 18 formations du circuit Courteau et il vise à souligner la persévérance scolaire. Celui qui a vu le jour en Corée du Sud avant d’immigrer au Nouveau-Brunswick fait présentement ses études à distances aux universités Dalhousie et Acadia. L’attaquant de 18 ans souhaite d’ailleurs devenir médecin.