Auston Matthews de retour?

Bonne nouvelle pour les «poolers»: l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews pourrait effectuer un retour au jeu mercredi soir, lorsque les Blackhawks de Chicago seront de passage au Scotiabank Arena.

Le joueur vedette a participé sans limitation à l’entraînement des siens de mardi. C’était la première fois qu’il pouvait faire ça depuis qu’il s’est blessé à un genou le 25 janvier dernier. Matthews s’était fait mal dans un affrontement contre les Rangers de New York.

«J’ai trouvé qu’il avait l’air bien», a déclaré l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Nous verrons comment il va [mercredi] matin et nous chercherons à obtenir des informations de l'équipe médicale sur son statut médical. Ses intentions étaient de s'entraîner, de se sentir bien et d'être prêt à jouer.»

Matthew était très optimiste à sa sortie de la patinoire.

«Je me sentais bien, a dit Matthews. Je pense que tout va dans la bonne direction, donc c'était bien de revenir sur un trio et de participer à entraînement complet. Nous verrons donc comment je vais réagir demain matin et juste voir comment je me sens.»

Avant de se blesser, Matthews avait touché la cible 25 fois et fourni 28 mentions d’aide pour 53 points en 47 parties. Il a raté les cinq dernières rencontres des Leafs.

«Ce n'est pas amusant de regarder [les matchs sans pouvoir y participer], mais je dois travailler fort pour revenir, et cela peut être un peu épuisant, a indiqué Matthews. Je pense que les quelques semaines que j'ai eues ont été vraiment positives. Je suis donc vraiment content de la façon dont les choses évoluent et j’y vais au jour le jour.»