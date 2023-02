Attention au premier tour, Félix!

À son premier match depuis son élimination au quatrième tour aux Internationaux d’Australie, Félix Auger-Aliassime se dit prêt à reprendre le collier et affiche une belle confiance, mais il ne tient rien pour acquis.

Pour ce premier duel à Rotterdam, il croisera le fer avec Lorenzo Sonego, qui pointe au 60e rang de l’ATP. Auger-Aliassime a constaté de près que l’Italien est capable de sortir une bonne performance contre un joueur pas mal mieux classé que lui.

Sonego a défait Denis Shapolov lors du duel entre le Canada et l’Italie en demi-finale de la Coupe Davis en novembre dernier à Malaga dans une bataille de plus de trois heures.

«Il sert beaucoup mieux qu’au cours des années précédentes, a-t-il expliqué. C’est toujours un danger quand tu affrontes un bon serveur. Il est aussi capable de monter au filet quand il voit une opportunité.»

«Sonego est un joueur dangereux et ce n’est pas un premier match facile, poursuit FAA. Je devrai jouer mon meilleur tennis du moins à certains moments du match pour passer à la ronde suivante. Je me sens bien prêt, mais il peut aussi connaître un bon match lui aussi.»

Dans un tableau de seulement 32 joueurs, Frédéric Fontang estime qu’il n’y a pas de touristes.

«Comme au golf, les vainqueurs bougent d’un tournoi à l’autre parce que le niveau est très proche, a souligné l’entraîneur d’Auger-Aliassime. Le niveau de jeu augmente et l’écart se resserre entre les joueurs chaque année en raison de la qualité de la préparation. Tu dois maintenir ton niveau pendant tout le match et connaître un bon départ dans une rencontre disputée au meilleur de trois manches.»

Dans le seul duel entre les deux joueurs, Auger-Aliassime l’avait emporté en deux manches en 2020 sur la terre battue de Hambourg en Allemagne.

Bon état d’esprit

Malgré la déception des Internationaux d’Australie, la raquette de 22 ans assure se trouver dans un bon état d’esprit.

«J’ai connu un tournoi en dents de scie et pas joué à mon meilleur niveau, mais l’important est de rester discipliné dans la ligne de conduite de ce que je veux faire, a-t-il souligné. Quand je suis retourné à Monaco, j’ai pris deux ou trois jours de congé et repris l’entraînement en travaillant sur les fondamentaux.»

«Je gagne la plupart de mes points lors des trois premières frappes et nous n’allons pas réinventer le tennis, poursuit Auger-Aliassime. Je veux aussi continuer d’améliorer mon retour de service et mon revers.»

Fontang abonde en ce sens. « Félix a connu un premier Grand Chelem moyen, mais il a gagné des parties même s’il ne jouait pas son meilleur tennis, ce qui est très important et différencie les meilleurs de tous. Son état d’esprit est bien.»

En direct de Rotterdam

Troisième favori de la 50e édition du tournoi de Rotterdam, Auger-Aliassime se retrouve évidemment sur le programme de l’événement, mais sa photo est aussi à l’entrée VIP du Rotterdam Ahoy en compagnie de Stefanos Tsitsipas, finaliste en 2022 et favori cette année.

Après un entraînement d’une heure, lundi, avec le Danois Holger Rune, Auger-Aliassime a participé en début d’après-midi à une activité promotionnelle du tournoi au cours de laquelle il a signé des autographes pendant une quinzaine de minutes.

Après un bloc d’entraînement à Monaco et un autre en Espagne, « FAA » est arrivé jeudi aux Pays-Bas pour la préparation finale. En plus de Rune, il s’est aussi entraîné avec le Russe Daniil Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev.

50e édition du ABN Amro

Pour la 50e édition du tournoi, on retrouve trois anciens vainqueurs du tournoi. Auger-Aliassime l’an dernier ainsi que Andrey Rublev en 2021 et Stan Wawrinka en 2015. Ce dernier de retour d’une blessure peut se prévaloir de son classement protégé. Il a fait ses débuts, lundi soir, contre le Kazak Alexander Bublik.

Crédit photo : Photo Richard Boutin

Gaël Monfils devait aussi renouer avec l’action. À l’écart depuis son retrait en huitièmes de finale à Montréal en août dernier, le Français et nouveau papa avait profité d’un laissez-passer des organisateurs, mais il n’est pas encore prêt pour effectuer son retour. Monfils a remporté les éditions de 2019 et de 2020, année où il a disposé de « FAA » en finale.

Le vélo à l’honneur

Les vélos sont partout à Rotterdam. Les résidants enfourchent leur bicyclette pour se rendre au travail le matin, se rendre à l’école, faire leurs emplettes ou tout simplement pour le plaisir de rouler.

Crédit photo : Photo Richard Boutin

Des voies réservées sont prévues pour les cyclistes au centre-ville tout comme des endroits pour laisser leur bécane pendant qu’ils vaquent à leurs occupations.