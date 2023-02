Une solution au ballottage pour les Sénateurs?

Après qu’ils aient annoncé dimanche que le gardien Anton Forsberg allait rater le reste de la saison régulière en raison d’une blessure au genou, une belle option pourrait s’offrir aux Sénateurs d’Ottawa devant le filet.

Dans la journée de lundi, les Canucks de Vancouver ont inscrit le nom de l’homme masqué Spencer Martin au ballotage.

L'athlète de 27 ans a engrangé 11 victoires et subi 15 défaites en 29 matchs cette saison. De plus, l’Ontarien a conservé une moyenne de buts alloués de 3,99 et son pourcentage d’efficacité se situe à 0,871.

Au cours des deux dernières semaines, les malheurs se sont acharnés devant le filet pour Ottawa. En plus de Forsberg, le gardien Cam Talbot est aussi sur la touche dû à une blessure au bas du corps.

Dimanche en avant-midi, l’entraîneur-chef des «Sens», D.J. Smith, a annoncé que c’est Mads Sogaard qui allait être devant le filet pour le match de lundi soir contre les Flames de Calgary. Le Québécois Kevin Mandolese épaulera le gardien danois de 22 ans. L’ancien des Eagles du Cap-Breton a été rappelé dimanche du club-école de Belleville.

Par ailleurs, deux autres patineurs ont vu leur nom être soumis au ballotage lundi. Il s’agit de l’ailier gauche des Jets de Winnipeg Axel Jonsson-Fjallby et du joueur de centre des Oilers d’Edmonton Devin Shore.