Un avertissement donné à Arber Xhekaj

Arber Xhekaj est d'abord et avant tout un joueur de hockey et il doit choisir les moments où il laisse tomber les gants.

C'est le message que Maxim Lapierre avait pour lui lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«À un moment donné, tu dois choisir que tu ne pourras pas te battre à tous les soirs. Les gars de l'autre côté vont respecter ça. Tu peux dire que tu as mal à la main ou que tu as besoin d'un ''break'' quand ça ne va pas trop bien. Les gars le respectent tellement et comprennent tellement à quel point c'est un dur. Il ne peut pas commencer à se battre 20 fois par année.»

L'ancien joueur des Canadiens estime que l'équipe a aussi un rôle à jouer pour aider Xhekaj à prendre de meilleures décisions.

«Je ne veux pas qu'il devienne un dur qui est capable de jouer au hockey. Je veux qu'il soit un joueur de hockey qui est capable de se battre. C'est là que les Canadiens vont devoir l'aider. C'est un bon défenseur et je ne veux pas qu'il se trompe de côté dans les deux options de son jeu. C'est un bon joueur de hockey, il a un bon lancer et il est capable d'être physique.»

De son côté, Louis Robitaille, qui laissait régulièrement tomber les gants dans sa carrière de joueur, croit que Michael Pezzetta doit en faire plus au niveau robustesse pour alléger le travail de Xhekaj.

«Les Canadiens doivent commencer à le protéger et la solution est peut-être d'en amener un autre. À un moment donné, c'est bien l'énergie de Pezzetta, mais il doit prendre des combats pour éviter que ce soit tout le temps le travail de Xhekaj. À Montréal, Xhekaj est beaucoup plus que juste un gars qui peut se battre.»

