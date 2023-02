Super Bowl: une pelouse qui fait réagir

Bien qu’elle ait profité de tous les soins possibles, la pelouse installée au University of Phoenix Stadium exclusivement pour le Super Bowl a été à l’origine de glissades et de mécontentement tout au long du match, dimanche à Phoenix.

Dès le botté d’envoi, les joueurs ont su à quoi s’attendre. Le botteur des Eagles de Philadelphie a perdu pied, évitant heureusement toute blessure. Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a lui aussi glissé lors d’un jeu.

Ainsi, certains athlètes ont pris le temps de changer de crampons en cours de match. C’est notamment le cas du secondeur Haason Reddick, qui a toutefois indiqué que la tactique n’avait pas porté ses fruits. Après la défaite, il a donc critiqué le terrain sans trop de retenue.

«C’est le pire terrain sur lequel j’ai joué, s’est emporté Reddick, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". J’ai gagné mes batailles plusieurs fois et je glisse [en tentant d’atteindre Mahomes]. Je ne pouvais simplement pas changer de direction.»

«Terrible. C’était comme jouer dans un parc aquatique», a quant à lui imagé le plaqueur Jordan Mailata.

Petits soins

Pourtant, tout a été fait pour assurer d’offrir aux joueurs la meilleure surface de jeu possible. Le gazon est de la variété Tahoma 31 – celle qu’on trouve sur des verts de golf – et a été semé deux ans avant le match. La pelouse a été déplacée et installée deux semaines avant le grand match, profitant de toute l’expertise des meilleurs professionnels pour être prête en prévision de la finale.

Mais visiblement, quelque chose a cloché. Et il semble que ce soit souvent le cas en Arizona, selon plusieurs témoignages.

«Le terrain était plutôt terrible, a acquiescé l’ailier défensif Frank Clark, des Chiefs. On dirait qu’ils ont installé des bandes [de gazon] par-dessus l’ancienne pelouse. Nous avons déjà eu ce problème en Arizona auparavant.»

Mais si les conditions n’ont pas été optimales, elles ont été les mêmes pour les deux équipes. C’est le message qu’avait l’entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, après la rencontre. «Ce n’est pas comme si nous jouions sur la glace et qu’ils jouaient sur du gazon», a-t-il sagement conclu.