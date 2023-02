Power Rankings : semaine du 13 février

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le pourcentage de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s’attendre à progresser ou régresser.

Pour ce point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité des tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s’attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-2023 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours pour illustrer le jeu récent de chaque club.

Le premier État des Forces depuis la pause du match des étoiles nous offre beaucoup de changements. Plusieurs clubs ont des attaques qui semblent en lendemain de veille, alors que 10 formations ont marqué deux buts par match ou moins cette semaine.

Ce n’est pas le cas du CH, qui a surpris les Islanders et les Oilers, deux clubs en pleine course aux séries. Montréal a marqué 10 buts en deux matchs, dont quatre venant du bâton de défenseurs, pour remporter ses deux premières rencontres depuis la pause. Ils ont même réussi à tenir Connor McDavid sans point dimanche, seulement un sixième match sans point pour le capitaine des Oilers cette saison.

Le CH a la chance de continuer sur sa lancée avec un match contre les Blackhawks, mais les choses se corsent par la suite, alors qu’ils devront affronter les Hurricanes, les Maple Leafs et les Devils lors des trois matchs suivants, tous à l’étranger. Quoi qu’il en soit, le CH grimpe de quatre places cette semaine après être descendu jusqu'au 31e rang lors du dernier État des Forces.