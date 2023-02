Pas encore de retraite pour Andy Reid

Même après avoir remporté un deuxième Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City dimanche, l’entraîneur-chef Andy Reid ne semble pas encore prêt à prendre sa retraite.

L’homme à la moustache aussi célèbre que lui n’a plus rien à prouver, lui qui pointe au deuxième rang de l’histoire de la NFL avec 22 victoires en matchs éliminatoires – en plus de quatre apparitions au Super Bowl – mais l’amour du football est toujours là.

«Je crois que je vais rester ici», a-t-il mentionné après la victoire décisive des siens, en entrevue avec le NFL Network. À ses côtés, le quart-arrière Patrick Mahomes était visiblement très content de cette déclaration.

À 64 ans et 330 jours, Reid est devenu le quatrième entraîneur le plus âgé à soulever le trophée Vince-Lombardi. C’est Bruce Arians (68 ans et 127 jours) qui détient le record, ayant remporté le Super Bowl LV avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Selon le NFL Network, Reid serait sous contrat avec les Chiefs jusqu’à la fin de la saison 2025. Il serait l’un des seuls entraîneurs qui commandent un salaire d’au moins 10 millions $.