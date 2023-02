Owen Tippett joue «plus librement»

Malgré quelques saisons sans trop de panache après avoir été étiqueté comme un espoir très prometteur, Owen Tippett trouve peu à peu ses repères avec les Flyers de Philadelphie.

Tippett a été la 10e sélection au total lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017. Choisi par les Panthers de la Floride, il a dès l’automne suivant amorcé son parcours au sein du circuit. Limité à un but en sept parties, il a toutefois été renvoyé aux Steelheads de Mississauga, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

II a ensuite du attendre trois ans pour avoir une nouvelle chance sans parvenir à s’implanter durablement dans la formation floridienne. Il a été échangé aux Flyers dans la transaction impliquant Claude Giroux, le 19 mars dernier, après avoir récolté 13 buts et 32 points en 87 parties.

Mais cette année, tout se met en place pour lui. Il a touché la cible 15 fois, cumulant 30 points en 50 rencontres.

«Je pense que j'ai trouvé mon jeu un peu plus cette année que par le passé, a révélé Tippett, dont les propos ont été rapportés par le site officiel de l’équipe. Juste en restant simple. J'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus confiant et d'avoir davantage profité des opportunités. C’est agréable de sauter sur la glace et de connaître un peu plus mon rôle et de jouer plus librement.»

Adaptation

Pourtant, les premiers coups de patin de Tippett après la transaction n’ont pas été particulièrement convaincants. Il a totalisé sept points en 21 parties pour clore la saison 2021-2022 en Pennsylvanie. Le tout peut être attribué à la transaction elle-même, qui a nécessité une période d’adaptation.

Mais une fois les vacances passées, la situation était déjà beaucoup plus simple au camp d’entraînement, même si le groupe d’entraîneurs a été renouvelé.

«Il n’y avait pas un tas de nouveaux visages au camp, a-t-il expliqué. [Maintenant, je veux] continuer de construire et d’avancer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai bien joué ces derniers temps et j'ai construit une chimie avec les gars. J'espère que je vais continuer comme ça.»

Tippett soufflera ses 24 bougies jeudi, et l’avenir semble donc radieux. Il célébrera son anniversaire en affrontant le Kraken à Seattle.