Nouveau rebondissement dans le dossier Patrick Kane?

Patrick Kane pourrait peut-être rester à Chicago, finalement.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi, Jimmy Waite a déclaré qu'il n'était pas certain que le prolifique attaquant serait échangé.

«La période des échanges est toujours un moment très stressant pour les joueurs. En tant qu'entraîneur, on a hâte que ce soit terminé également pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on a à faire. Patrick Kane n'a pas pris de décision encore. Ça va aller jusqu'à la dernière minute. C'est évident qu'il aurait aimé aller avec les Rangers, mais je ne suis pas prêt à dire qu'il va être échangé. Je pense que Patrick n'a pas pris sa décision encore.»

L'entraîneur des gardiens des Blackhawks de Chicago abonde dans le même sens en ce qui concerne la situation de Jonathan Toews.

«C'est la même chose pour Jonathan. Ce sont vraiment eux qui vont décider. Ils ont une clause de non-échange et ce sont deux monuments à Chicago. S'ils décident d'y aller, c'est parce qu'ils auront peut-être le goût d'avoir une autre coupe Stanley. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer.»

Waite avoue également que le plan est très clair à Chicago. Les Blackhawks veulent repartir sur des bases solides.

«C'est évident qu'on voulait faire une reconstruction totale. Ce n'est pas un secret pour personne. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Si tu fais juste boucher des trous à gauche et à droite, tu n'auras jamais une bonne équipe. On veut revenir au sommet. C'est certain que ce n'est pas une saison facile, mais on a quand même des bons moments. On joue très bien dans les 12 dernières parties.»

L'ancien des Saguenéens de Chicoutimi se montre toutefois satisfait du travail des gardiens des Blackhawks, jusqu'à maintenant cette saison.

«Dès le départ, on savait que ce serait une saison difficile. On a fait plusieurs échanges pour avoir des choix au repêchage. Au quotidien, il faut faire notre travail. On essaie d'aider les joueurs à s'améliorer à toutes les parties. C'est mon travail que les gardiens jouent bien. Je suis vraiment content du travail qu'ils ont fait. Il ne faut pas juste regarder les chiffres.»

