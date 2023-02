L’utilité du Centre Vidéotron... pour l’Alberta!

«Je ne veux pas voir jouer les Flames à Québec, alors nous devons faire tout ce qu’il faut pour garder l’équipe à Calgary.»

C’est ce qu’a affirmé le week-end dernier la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, dans l’espoir que les choses bougent dans le dossier de la construction d’un nouvel amphithéâtre à Calgary.

Renaud Lavoie a déploré cette tactique dans son segment quotidien à l’émission JiC, lundi. Voyez sa chronique dans la vidéo ci-dessus.

Ça lui rappelle trop bien la stratégie déployée par les Oilers il y a plusieurs années.

«Politiquement, elle dit les bonnes choses, sans aucun doute. Les Oilers avaient fait la même chose. On avait amené toute l’équipe de direction à Québec pour visiter le Centre Vidéotron et mettre de la pression sur la Ville d’Edmonton pour construire un nouvel amphithéâtre. Ça date de plusieurs années, mais les gens ont la mémoire courte.

«Les propriétaires et dirigeants des Flames feront-ils eux aussi un voyage à Québec? Avec ce qu’a dit la première ministre de l’Alberta, si j’étais eux, je n’hésiterais pas à le faire.»

Renaud Lavoie désapprouve cependant cette idée.

«Je trouve ça dommage qu’on se serve encore une fois de Québec comme menace, alors qu’on n’a aucune intention de s’y rendre. Ça commence à me puer au nez. On profite de Québec plus qu’autre chose.»