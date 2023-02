Les Panthers se rapprochent tranquillement

Les Panthers continuent de se rapprocher d'une place potentielle en séries éliminatoires et affronteront, lundi soir, le Wild du Minnesota.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h30.

La formation de la Floride est, actuellement, à trois points des Penguins de Pittsburgh et 10es au classement de l'Association de l'Est, qui sont en position de • À lire aussi: Jakob Chychrun serait échangé aux Kingsdeuxième équipe repêchée dans l'Est. Toutefois, ils ont joué trois matchs de plus que la formation de la Pennsylvanie.

Ils ont perdu leur dernier affrontement face à l'Avalanche du Colorado, 5-3.

De son côté, le Wild, avec 60 points, est en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Ouest et n'a remporté que quatre de ses 10 derniers matchs.

Les Sabres dans l'Ouest américain

Plus tard en soirée, les Sabres de Buffalo croiseront le fer avec les Kings de Los Angeles.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 22h.

Les Sabres sont sur une séquence de trois défaites consécutives, ayant notamment été déclassés par les Flames de Calgary et les Hurricanes de la Caroline.

Avec 56 points, ils sont tout juste derrière les Panthers au classement de l'Association de l'Est.

Les Kings, avec 65 points, sont en position de première équipe repêchée dans l'Ouest.