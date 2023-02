aLes initiations dans le monde du hockey sont bouleversantes et les témoignages d’anciens joueurs démontrent à quel point elles contribuent à une culture toxique dans ce sport prédominant chez nous.

L’ex-défenseur Alexandre Picard n’est pas insensible à cette coutume, qui laisse souvent des traces psychologiques.

Écoutez le témoignage d’Alexandre Picard dans le balado, ci-dessus.

Lorsqu’il a fait ses premiers pas dans le junior, avec les Mooseheads de Halifax, le Gatinois a été assujetti à un rite qu’il n’oubliera jamais. L’analyste hockey de TVA Sports a offert son témoignage à Frédérique Guay au balado «La Dose», en début de semaine.

«À Halifax, sur un de mes premiers voyages, j’avais 16 ans. Il faut dire que t’es avec des gars de 19 et 20 ans. Eux, ils sont passés par là. Les initiations, ils veulent te faire payer le prix, a-t-il expliqué avec une émotion palpable dans la voix.

«Les premiers voyages, c’était tout le monde tout nu. Tout le monde (entassé) dans les toilettes de l’autobus pendant tout le voyage.»

Prise aux entrailles par le récit des faits de son invité, Frédérique Guay ne comprenait pas comment il était possible d’enfermer une bande de recrues dans une tinette de transport.

L'entraîneur intervient

Selon Picard, les jeunes devaient relever un défi chaque fois que l’équipe entreprenait un déplacement à l’étranger. Ils ne savaient jamais quand ils auraient à le faire.

«Ce n’était que des défis, mais il reste que, mentalement, tu sais que tu t’en vas sur la route et tu te dis ‘ça va être quoi, cette fois?’.»

Heureusement, l’entraîneur-chef des Mooseheads de l’époque, Shawn MacKenzie, est intervenu pour mettre un frein à cette pratique.

«À un moment donné, il s’est rendu compte de ce qui se passait et il a vraiment pété un plomb envers les gars de 20 ans et de 19 ans, les vétérans. Il a interdit les rassemblements et les initiations, c’était terminé.»