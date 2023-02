Joel Edmundson: «Le prix est un peu élevé»

À quelques semaines de la date limite des échanges, plusieurs dossiers chauds sont présentement à surveiller.

Le chroniqueur et analyste de TVA Sports Yvon Pedneault a fait un tour d’horizon des plus récentes rumeurs de transactions, lundi soir.

Erik Karlsson

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

D’abord, le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson, premier dans la ligue parmi les joueurs à sa position avec un cumulatif de 73 points.

Le contexte : après la présente campagne, il restera quatre saisons de 11,5 millions$ à écouler à son contrat de huit ans.

«Les Oilers d’Edmonton demandent aux Sharks d’éponger 4,5 millions de dollars par année, donc 18 millions. Ensuite, ils placeraient son nom sur la liste des joueurs à 7 millions par année sous leur plafond salarial, précise Yvon Pedneault.

L’enjeu : sa clause de non-mouvement.

«J’essaie de comprendre pourquoi les Oilers ont vraiment besoin d’Erik Karlsson, dans un premier temps. J’ose espérer que Connor McDavid sera un très bon vendeur et qu’il a pris des cours pour donner la météo à la télé pour le convaincre d’aller en Alberta en plein hiver!»

Patrick Kane

Crédit photo : AFP

L’ailier des Blackhawks de Chicago Patrick Kane est potentiellement en voie d’être échangé. Le nom de l’ailier de 34 ans était mêlé aux Rangers de New York, mais ces derniers ont obtenu Vladimir Tarasenko, des Blues de St. Louis.

Le contexte : Les Golden Knights de Vegas seraient intéressés aux services du numéro 88, mais ils doivent gérer «un casse-tête» avec la blessure de Mark Stone.

«Ils sont impliqués dans une course au premier rang dans la section Pacifique. C’est très corsé dans l’Association de l’Ouest.»

L’enjeu : Le nombre de matchs que ratera Mark Stone n’est pas clair et la direction ignore pour le moment si elle pourra balayer son salaire sur la liste des blessés à long terme pour absorber celui de Kane, qui est en fin de contrat.

«Est-ce que Patrick Kane veut aller à Vegas? Ce sera à surveiller. Il est très déçu de ne pas retrouver Artemi Panarin avec les Rangers, ça, c’est sûr.»

Chychrun et Edmundson : cher!

Crédit photo : Getty Images via AFP

Par ailleurs, l’entraîneur-chef André Tourigny a confirmé que le productif défenseur Jakob Chychrun ne jouera plus pour les Coyotes de l’Arizona, en attendant une transaction.

C’est une question de temps avant que l’arrière, qui intéresse plusieurs formations, ne soit transigé à une organisation qui souhaite «payer le gros prix».

«Les Kings de Los Angeles ont tendu la perche. Rob Blake a démontré qu’il était très intéressé et qu’est-ce qu’on lui a dit? Deux choix de premier tour et un espoir. Blake a dit "non, bye bye!".»

Selon Yvon Pedneault, le DG des Kings a ensuite passé un coup de fil à son homologue des Canadiens.

«Il a communiqué avec Kent Hughes pour Joel Edmundson et, encore là, le prix est un peu élevé. Le problème avec Edmundson, c’est ce qui est survenu avec le Kraken de Seattle et les Sharks pour le défenseur (Jayson) Megna. On a donné un choix de quatrième tour aux Sharks pour un défenseur qui avait une fiche de +6.»