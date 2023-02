Félix Auger-Aliassime espère «un peu de chance» à Rotterdam

Champion en titre du tournoi de Rotterdam, Félix Auger-Aliassime campera un tout nouveau rôle à compter de mardi où il tentera de réussir un doublé.

Victorieux de Stefanos Tsitsipas lors de la rencontre ultime en 2022, Auger-Aliassime avait franchi un pas important dans sa carrière en remportant son premier titre. Son retour à Rotterdam lui rappelle de très bons moments.

« J’ai de bons souvenirs avec les belles émotions que j’ai vécues l’an dernier avec mon équipe sportive et ma mère qui était présente, a-t-il exprimé. Revenir dans un endroit où j’ai très bien joué et battu de bons joueurs annonce de bonnes choses pour moi. »

L’an dernier, Auger-Aliassime attendait cette consécration avec impatience après avoir subi la défaite lors de huit matchs ultimes consécutifs.

« Parce que j’avais perdu plusieurs finales, un gros poids est tombé de mes épaules et ce fut un grand soulagement de pouvoir finalement gagner une finale, a-t-il souligné. Malgré cette première victoire, je savais que les prochaines finales n’allaient pas être faciles pour autant. Mes trois victoires en fin de saison n’ont pas été faciles et c’est dans l’optique de saisir l’opportunité que j’ai abordé ces rencontres parce que ce n’est pas chaque semaine qu’on joue une finale. »

Le doublé dans la mire

Auger-Aliassime peut-il signer un deuxième titre consécutif à Rotterdam, un tournoi de la catégorie ATP 500 ?

« Il n’y a aucune garantie, mais j’ai réussi à me mettre dans une position pour espérer gagner de nouveau, a-t-il résumé. Je me suis bien entraîné, je me sens bien physiquement et il y a plein de bonnes raisons pour que je sois en mesure de défendre mon titre, mais ça ne sera pas facile et j’aurais besoin d’un peu de chance. »

La surface dure intérieure convient très bien au style de jeu d’Auger-Aliassime qui mise sur un puissant service et un très bon coup droit, ses deux armes principales.

« C’est positif de me retrouver dans des conditions similaires à celles où j’ai remporté mes quatre victoires et j’ai confiance en mes possibilités de gagner, mais je dois toujours rester vigilant parce qu’il y a zéro garantie, a résumé la huitième raquette mondiale selon le dernier classement publié lundi. Je suis confiant, mais prudent en même temps. »

Parmi les plus sérieux prétendants à la victoire, il y a évidemment Tsitsipas qui occupe le troisième rang au classement de l’ATP.

Les autres adversaires potentiels d’Auger-Aliasssime (8e) dans le Top 10 sont Andrey Rublev (5e), Holger Rune (9e) et Hubert Hurkacz (10e), sans oublier Danill Medvedev (11e). Si la logique est respectée, le Russe croisera le fer avec le Québécois au troisième tour.

Crédit photo : Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Gestion de la pression améliorée

Finaliste en 2020 à Rotterdam face à Gaël Monfils avant de s’imposer deux ans plus tard, Auger-Aliassime ressent-il une pression supplémentaire de défendre son titre ?

« Je préfère me retrouver dans cette position de champion en titre que dans une autre. Il y a plusieurs bons joueurs, dont des gars du Top 10, et gagner ou atteindre une finale est très difficile. »

Son entraîneur Frédéric Fontang estime que son protégé a fait de beaux progrès au niveau de la gestion des émotions.

« Quand tu évolues au haut niveau et que tu progresses, ça devient une normalité de gagner, mais Félix a progressé beaucoup dans la gestion de la pression. C’est normal qu’il y ait du stress sinon tu n’es pas au bon endroit, mais tu dois être en mesure de transformer la pression en bon carburant et non en quelque chose qui te rend tendu. La pression doit permettre de te sublimer et de relever un défi. »

Fontang croit qu’il s’agit d’un avantage de se retrouver dans un environnement que tu aimes où tu as connu du succès. « Même si tout est à refaire, Félix a vécu de bonnes sensations ici l’an dernier et il a ses repères sur le central. Tu veux être dans cette position de défendre de gros points. »