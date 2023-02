Fantasy TVA Sports: Artemi Panarin revigoré

Il faut croire que la venue de l’attaquant Vladimir Tarasenko avec les Rangers de New York a revigoré son compatriote Artemi Panarin.

Le Russe, avec ses neuf points lors de la dernière semaine, a été le meilleur pointeur de la LNH lors de cette période de temps.

Les attaquants Matthew Tkachuk (Panthers) et Clayton Keller (Coyotes) de même que le défenseur Erik Karlsson (Sharks) ont tous obtenu sept points.

À noter également l’étonnante performance du défenseur Juuso Valimaki (Coyotes), avec six points, dont quatre dans le même match.

Retour sur la semaine 17

Bravo à Alain Cadieux, qui a obtenu le plus de points parmi les poolers lors de la semaine, avec 67 points. Il a notamment misé sur trois attaquants des Rangers en Panarin (étoile), Mika Zibanejad et Vincent Trocheck.

En plus du défenseur Adam Fox et du gardien Igor Shesterkin.

Avec 51 points, j’ai souffert du manque de contribution de Martin Jones (0 point), Anthony DeAngelo (1 point) et Andrei Kuzmenko (1 point). Des paris qui ont mal viré.

Prédictions pour la semaine 18

Cette semaine, 10 formations disputeront quatre parties, alors que trois équipes ne seront en action que deux fois, soit les Ducks, les Flyers et les Golden Knights.

Équipes qui joueront quatre fois :

Coyotes de l’Arizona: NSH, TBL , LAK, CBJ

, LAK, Blackhawks de Chicago : MTL, TOR, OTT, TOR

Avalanche du Colorado: TBL, MIN , STL , EDM

, , EDM Blue Jackets de Columbus : NJD , WPG , DAL, ARI

, , DAL, ARI Red Wings de Detroit: VAN, EDM, CGY, SEA

Panthers de la Floride: MIN, STL, WSH, NSH

Wild du Minnesota : FLA , COL , DAL , NSH

, , , Predators de Nashville : ARI , BOS , FLA , MIN

, , , MIN Sénateurs d’Ottawa : CGY , NYI, CHI , STL

, NYI, , Blues de St. Louis : FLA, NJD, COL, OTT

* Les matchs en gras sont à domicile

Suggestions

À l’attaque, je vais miser sur deux attaquants des Panthers, Matthew Tkachuk et Aleksander Barkov. Les Panthers jouent quatre fois et ont un cruel besoin de victoires. Ces joueurs devraient contribuer grandement. De plus, l’attaquant Claude Giroux pourrait s’avérer une aubaine alors que les Sénateurs sont également en action à quatre reprises et que le Franco-Ontarien a presque une moyenne d’un point par match depuis le début de la saison.

À la défense, j’y vais avec des joueurs que je n’ai pas sélectionnés souvent cette saison en Dougie Hamilton, Devon Toews et Moritz Seider. Pourtant Hamilton a 52 points en autant de matchs cette saison et Toews voit plus d’action en raison de l’absence de Cale Makar.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Nathan MacKinnon (Avalanche, 4 points, étoile), Matthew Tkachuk (Panthers, 4 points), Kirill Kaprizov (Wild, 3 points), Aleksander Barkov (Panthers, 3 points), Claude Giroux (Sénateurs, 2 points), Dylan Larkin (Red Wings, 2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h30, pour effectuer vos sélections.